Крым — в топ-3 популярных морских регионов по количеству бронирований посуточного жилья

Эксперты сервиса бронирования жилья Авито Путешествия назвали самые востребованные морские регионы в России и сравнили их популярность с другими направлениями.

Среди топ-9 морских регионов чаще всего бронируют жилье в Краснодарском крае и Ленинградской области (доли: по 32%), Крыму (12%), Калининградской области (11%) и Дагестане (7%). Дальний Восток и Север европейской части страны менее популярны: доля Приморского края от бронирований в морских регионах составляет 3%, Мурманской области — 2%, Камчатского края и Сахалинской области — менее 1% у каждого. По сравнению с прошлым летом количество бронирований в топ-9 морских регионах суммарно выросло на 29%. Самая заметная динамика — в Крыму (в 2,3 раза), Дагестане (+55%), Мурманской (+44%) и Калининградской областях (+39%).

Самыми популярными неморскими регионами по числу бронирований посуточного жилья этим летом стали Московская область (25%). Татарстан (18%), Нижегородская область (10%), Ставропольский край (9%), Карелия, Ростовская и Волгоградская области (по 8%), Свердловская и Новосибирская области (по 7%). За год общее число бронирований в топ-8 неморских регионах выросло на 36%. Сильнее всего — в Ставропольском крае (+58%), Свердловской (+54%), Волгоградской (+49%) и Нижегородской областях (+39%), а также в Карелии (+35%).

Если сравнивать два типа направлений, то небольшое преимущество по числу бронирований у топ-9 морских регионов: 52% против 48% бронирований. За год эта пропорция почти не изменилась (53% против 47% в 2024-м).

Отдых у моря — не единственный выбор для путешественников. Неморские направления стабильно популярны среди россиян благодаря разнообразной инфраструктуре: это и санаторно-курортное лечение, и поездки к памятникам всемирного наследия ЮНЕСКО, и экскурсионные маршруты по историческим городам. Также многим важна возможность организовать поездку на выходные — без длительной логистики и с насыщенной программой. При этом цены у неморских направлений ниже. Снять посуточную квартиру и дом в них стоит 4100 и 9500 рублей соответственно, в морских — 4900 и 11 100 рублей. Но, поскольку цены в целом сопоставимы, выбор направления для путешествия — вопрос не столько бюджета, сколько личных предпочтений туристов, — прокомментировал директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.

Среди морских регионов дешевле всего снять посуточную квартиру летом 2025 года можно в Дагестане (3600 рублей за ночь) и Мурманской области (3700 рублей); загородный объект — в Крыму (6600 рублей), Дагестане (7300 рублей) и Краснодарском крае (7600 рублей). Из топ-9 неморских регионов самая доступная краткосрочная аренда квартир — в Ростовской области (3300 рублей), Новосибирской области (3500 рублей), Ставропольском крае, Волгоградской и Свердловской областях (по 3700 рублей); загородных объектов — в Ростовской области (6200 рублей) и Ставропольском крае (7100 рублей).

