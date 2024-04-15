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— в топ-3 самых популярных направлений среди россиян для летнего отпуска
фото: pikist.com

Крым — в топ-3 самых популярных направлений среди россиян для летнего отпуска

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:29 15.04.2024

В топ-3 наиболее востребованных отечественных направлений для летних отпусков вошли Крым, Краснодарский край и Алтай. В опросе сервиса  SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из всех округов страны.

25% россиян проведут летние отпуска в поездках по России. В топ-5 самых популярных направлений — Краснодарский край, Крымский полуостров, Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург. 18% опрошенных планируют отдыхать летом на даче или в деревне. 15% проведут отпуск дома. Отдыхать за границей будут 7% опрошенных. В топ-5 зарубежных направлений — Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы. У 17% не будет отпуска летом, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Планами отправиться за рубеж россияне до 34 лет делились чаще тех, кто старше.

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В поездки по стране и за границу чаще планируют отправиться россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, путешествий по стране будет больше. Отдыхать за границей также будут чуть чаще, чем в 2023.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 466
Время проведения: 27 февраля — 8 апреля 2024 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу
Размер выборки: 3000 респондентов

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