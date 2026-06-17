Крым — в топ-5 регионов по количеству бронирований загородных домов в июне

По данным Авито Путешествий, в июне 2026 года спрос на аренду загородных домов вырос на 5% по сравнению с прошлым годом.

Жильё на начало лета бронируют заранее: квартиры — в среднем за 35 дней до поездки, а дома и коттеджи — за 45 дней. При этом интерес к загородному формату растёт, и такие поездки начали планировать заранее: годом ранее такие объекты бронировали в среднем за 41 день.

Квартиры чаще всего выбирают небольшие компании для коротких поездок: обычно их бронируют на 4 ночи, а число гостей составляет 3 человека. Средняя стоимость в начале лета составляет 4 500 рублей в сутки. Цены зависят от формата жилья. Стоимость однокомнатных квартир за год изменилась на 5% — до 3 900 рублей, тогда как трёх- и четырёхкомнатные квартиры немного подешевели — на 3%, до 7 600 и 13 100 рублей соответственно.

Квартиры чаще всего бронируют в Ленинградской области, Краснодарском крае, Московской области, Татарстане и Нижегородской области. Среди городов лидируют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Нижний Новгород.

Быстрее всего спрос на квартиры в июне растёт в регионах вне традиционных туристических маршрутов. В Якутии число бронирований увеличилось на 36%, в Магаданской области — на 35%, в Амурской области — на 26%, в Хакасии — на 25%, в Брянской области — на 14%. Драйвером роста в этих регионах могут быть крупные события, проходящие в июне, — от национального праздника «Ысыаха Туймаады» в Якутии до фестиваля «Единство Магадана» в честь дня рождения города.

Загородное жильё в июне чаще выбирают для более долгих поездок большими компаниями. По данным Авито Путешествий, домах и коттеджах останавливаются 6 человек на 3 дня. Средняя стоимость ночи — 11 300 рублей. Дороже всего обходится отдых в коттеджах (17 800 в сутки), а наиболее бюджетно можно забронировать дачу (6 600 рублей).

Чаще всего загородные дома бронируют в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Карелии и Крыму.

Самую заметную динамику спроса на загородное жильё в июне показала Пензенская область (+73%). Также значительно выросло число бронирований в Кировской области (+55%), Амурской области (+43%), Красноярском крае (+42%), Мордовии (+34%) и Камчатском крае (+33%).

В июне мы видим чёткое разделение сценариев: квартиры — для коротких городских поездок вдвоём или втроём, загородные дома — для отдыха большой компанией на уикенд. Среди видов загородного жилья традиционно лидируют дома и коттеджи — на них приходится 92% бронирований, но растёт спрос и на другие форматы: гостевые дома и базы отдыха в начале лета выбирают в 2 раза чаще, чем в прошлом году, — комментирует Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий.

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