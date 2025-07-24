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фото: pikist.com

Крым — в топ pet-friendly регионов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:29 24.07.2025

Сервис «Авито Путешествия» поделился результатами исследования рынка аренды жилья для путешественников с домашними животными. Республика Крым вошла в число самых популярных направлений по числу бронирования посуточных загородных домов и квартир среди путешественников с питомцами в июне 2025 года.

По данным сервиса «Авито Путешествия», самыми гостеприимными регионами по числу бронирования посуточных загородных домов для проживания с питомцами являются  Карелия (15%), Краснодарский край (13%), Ленинградская область (7%), Московская область (5%), Республика Алтай и Крым (5%). В сегменте аренды посуточных квартир – Ленинградская область (14%), Краснодарский край (13%), Московская область (8%), Республика Татарстан, Волгоградская и Ростовская области (по 5%), Воронежская область (4%), Крым и Новосибирская область (3%).

Общее количество объявлений по аренде квартир по сравнению с прошлым годом приросло на 28%, домов, дач и коттеджей – на 34%. Сегмент жилья для путешественников с питомцами также показывает динамичное развитие — количество предложений с фильтром «можно с животными» за год выросло в среднем на 30%.

В июне 2025 года в среднем по России стоимость проживания в квартире, в которой можно заселиться с четвероногим другом, составляла 4 700 рублей в сутки, в загородном доме — 9 400 рублей в сутки. В основном отдыхающие с питомцами арендовали жилье на 3 суток, а заселялись вчетвером.

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Примечательно, что интерес к такому формату путешествий не является сезонным явлением — показатель остается устойчивым на протяжении длительного периода. С 2024 года процент арендаторов, ищущих объявления «можно с животными», держится на уровне 30%. При этом количество бронирований квартир с допуском животных увеличилось на 58%, а загородных домов — на впечатляющие 114%, что говорит о формировании устойчивого тренда на pet-friendly путешествия в России. Такой стабильный спрос показывает, что владельцы домашних животных всё чаще выбирают путешествия со своими питомцами и ожидают соответствующего уровня сервиса от арендодателей.

При планировании путешествия с домашним животным важно подготовить ветеринарный паспорт и другие важные документы, заранее приучить питомца к переноске и взять с собой достаточный запас еды, воды и любимых игрушек. Владельцам жилья рекомендуется установить четкие правила пребывания животных, обеспечить безопасность пространства и обсудить условия ответственности за возможный ущерб. После выезда гостей необходима тщательная уборка для устранения аллергенов и подготовки помещения для следующих постояльцев. Подробные рекомендации можно найти в блоге Авито.

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