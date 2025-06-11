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Крым - в топе лучших регионов России по развитию МСП в сельском хозяйстве

Крым — в топе лучших регионов России по развитию МСП в сельском хозяйстве

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:23 11.06.2025

Республика Крым вошла в десятку лидеров среди регионов России по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере сельского хозяйства, заняв седьмую позицию с показателем 4,3 тысячи предприятий. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико по результатам данных, приведенных Корпорацией МСП.

Положительная динамика развития сельскохозяйственного сектора МСП в Крыму говорит о благоприятном инвестиционном климате и эффективной государственной поддержке малого и среднего бизнеса в регионе, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Всего с начала 2025 года в России количество субъектов МСП в сельском хозяйстве увеличилось на 4,5 тыс. и достигло 192 тыс. В 2023 году их доход составил около 4 трлн рублей, а по итогам 2024 года, по оценкам Корпорации МСП, может превысить 4,7 трлн рублей.

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Помимо Крыма, в топ-10 регионов вошли Краснодарский край (13,7 тыс.), Ростовская область (10 тыс.), Республика Башкортостан (6,7 тыс.), Ставропольский край (6,4 тыс.), Волгоградская область (5,2 тыс.), Республика Дагестан (4,5 тыс.), Саратовская область (4,1 тыс.), Алтайский край (4,1 тыс.) и Республика Татарстан (4,1 тыс.).

Как ранее отметил в СМИ генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в этих десяти регионах зарегистрирован каждый третий сельхоз предприниматель из сегмента МСП. Таким образом 33% всего сельскохозяйственного бизнеса страны в части МСП приходится на перечисленные регионы.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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