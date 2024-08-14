Крым — в топе мест, где делают самый вкусный мед

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ провел в соцсетях опрос на тему: где именно они пробовали самый вкусный мед? И вот что они ответили.

1. На первом месте оказался башкирский мед, которую выбрали 29% голосовавших. Башкирский мед многие считают самым лучшим в стране, потому что медоносы здесь — чистейшие цветущие луга, а не поля гречихи и подсолнечника. А еще в Башкортостане обитает уникальная медоносная дикая пчела, заселяющая дупла в деревьях и самодельные борти. Только здесь сохранилось древнее ремесло — бортничество, собирание меда диких пчел. Не зря городу Уфа называют медовой столицей.

2. На втором месте Краснодарский край, выбор 17% участников голосования. На Кубани история пчеловодства насчитывает уже несколько веков. Сегодня на Черноморском побережье можно купить гречишный, альпийский, липовый мед. А еще редкие сорта — черничный, каштановый, эвкалиптовый.

3. На третьем месте Крым, который выбрали 16% голосовавших. Крымский мед также считают уникальным по вкусовым и лечебным качествам. Есть здесь сорта, которых больше нигде не встретишь — лавандовый мед и мед из шалфея.

4. За Алтайский край высказались 12 % участников голосования. Говорят, что в полях Алтайского края огромное разнообразие цветущих растений. Поэтому и у меда вкус богатый. Здесь нет только липового меда — поскольку не так уж много лип. И майского — качать мед в Алтайском крае начинают в июле.

5. Тамбовскую область выбрали 10% голосовавших. Регион расположен в очень благоприятных климатических условиях, где практически одновременно цветет разнотравье и медоносы, поэтому он считается одним из лучших мест для разведения пчёл. Меда в Тамбовской области производится не меньше, чем в Башкирии.

6. Ставропольский край выбрали 6 % подписчиков. Мед здесь тоже очень вкусен. На Ставрополье, по словам пчеловодов, разводят П несколько пород пчёл: карпатскую, среднерусскую, кавказскую, пчёл пород карника и бакфаст.

7. Приморский край собрал 4% голосов. Эндемики Приморского края позволяют собирать уникальные сорта меда с диморфанта, бархата амурского, аралиевых и других растений. У каждого сорта приморского меда — свои необыкновенные лечебные свойства.

8. За Татарстан высказались 3 % участников голосования. Здесь очень много гречишного и липового меда, а также рапсового и подсолнечного. Уникальным местным специалитетом считается чернокленовый мед — он находит применение не только в медицине, но и в косметологии.

9. Пермский край выбрали 2 % подписчиков. Более низкие, чем в южных широтах температуры края приводят к более быстрым биохимическим реакциям в растениях. Пчелы здесь вбрасывают в нектар больше ферментов, что делает пермский мед очень полезным и вкусным.

10. Ростовская область – выбор 1% всех голосовавших. Ростовская область – достаточно благоприятное место для пчеловодства. Здесь растет много полевых цветов. Самые медоносные районы области — на севере и в дельте Дона.