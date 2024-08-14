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— в топе мест, где делают самый вкусный мед
фото: pikist.com

Крым — в топе мест, где делают самый вкусный мед

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:28 14.08.2024

14 августа мы празднуем Медовый Спас, совпадающий с началом Успенского поста. В этот день в храмах совершается освящение воды и мёда нового сбора, благословляется его употребление в пищу. Пекутся медовые пряники, блины с мёдом, пироги, булочки и плюшки. Многие из нас очень любят мед или продукты с его добавлением.
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