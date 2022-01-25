Крым — в топе направлений, где отдыхает молодёжь в России в 2022 году

Крым, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Екатеринбург, Тюмень, а также Алтайский край, Тверская и Нижегородская области составили десятку самых востребованных направлений отдыха для молодёжи в России, — отмечают в пресс-службе сервиса.

По статистике Tvil.ru, российская молодёжь бронирует жильё для путешествий по стране от 2 до 10 ночей и тратят на проживание от 1, 2 до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего молодым людям отдохнуть в Казани: здесь номер в гостинице можно забронировать за 1,2 тысячи на двоих. Самый дорогой отдых — аренда коттеджа в Тверской области за три — четыре тысячи рублей в сутки на компанию от пяти человек.

Десять направлений, где отдыхает молодёжь в России:

1. Крым — 1324 руб. / 10 ночей *

2. Сочи и Красная Поляна — 2977 руб. / 10 ночей

3. Санкт-Петербург — 1279 руб. / 6 ночей

4. Калининград — 2800 руб. / 5 ночей

5. Казань — 1200 руб. / 9 ночей

6. Екатеринбург — 2 451 руб. / 3 ночи

7. Нижний Новгород — 3 451 руб. / 2 ночи

8. Алтай — 3450 руб. / 5 ночей

9. Тверская область — 3700 руб. / 8 ночей

10. Тюменская область — 1 892 руб. / 3 ночи

* Средние траты на бронирование жилья в сутки / среднее число забронированных суток