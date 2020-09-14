Крым — в топе популярных направлений для путешествий на поезде летом-2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда они ездили на поезде этим летом.
Большинство россиян (43,84%) совершали вояж на поезде в Крым. Другие (31,51%) — в Краснодарский край. На третьем месте — Ленинградская область. В Санкт-Петербург и другие города области 6,85% туристов приезжали на поезде этим летом. Туристы также путешествовали летом 2020 «под стук колес» по республике Татарстан (6,16%), Ростовской области (3,42%), Свердловской области (2,74%), Ярославской области (2,05%), Башкирии (1,37%), Воронежской области (1,37%) и Самарской области (0,68%), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять популярных направлений для путешествий на поезде летом 2020:
- Крым, 43,84%
- Краснодарский край, 31,51%
- Ленинградская область, 6,85%
- Татарстан, 16%
- Ростовская область, 3,42%
- Свердловская область, 2,74%
- Ярославская область, 2,05%
- Башкирия, 1,37%
- Воронежская область, 1,37%
- Самарская область, 0,68%
* По данным опроса соцсетей
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