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Движение поездов по Крымскому мосту откроют в конце года
фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Крым — в топе популярных направлений для путешествий на поезде летом-2020

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:32 14.09.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда они ездили на поезде этим летом.

Большинство россиян (43,84%) совершали вояж на поезде в Крым. Другие (31,51%) — в Краснодарский край. На третьем месте — Ленинградская область. В Санкт-Петербург и другие города области 6,85% туристов приезжали на поезде этим летом. Туристы также путешествовали летом 2020 «под стук колес» по республике Татарстан (6,16%), Ростовской области (3,42%), Свердловской области (2,74%), Ярославской области (2,05%), Башкирии (1,37%), Воронежской области (1,37%) и Самарской области (0,68%), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять популярных направлений для путешествий на поезде летом 2020:

  1. Крым, 43,84%
  2. Краснодарский край, 31,51%
  3. Ленинградская область, 6,85%
  4. Татарстан, 16%
  5. Ростовская область, 3,42%
  6. Свердловская область, 2,74%
  7. Ярославская область, 2,05%
  8. Башкирия, 1,37%
  9. Воронежская область, 1,37%
  10. Самарская область, 0,68%

* По данным опроса соцсетей

Крым - в топе популярных направлений для путешествий на поезде летом-2020

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