Крым — в топе популярных направлений для путешествий на поезде летом-2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда они ездили на поезде этим летом.

Большинство россиян (43,84%) совершали вояж на поезде в Крым. Другие (31,51%) — в Краснодарский край. На третьем месте — Ленинградская область. В Санкт-Петербург и другие города области 6,85% туристов приезжали на поезде этим летом. Туристы также путешествовали летом 2020 «под стук колес» по республике Татарстан (6,16%), Ростовской области (3,42%), Свердловской области (2,74%), Ярославской области (2,05%), Башкирии (1,37%), Воронежской области (1,37%) и Самарской области (0,68%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять популярных направлений для путешествий на поезде летом 2020:

Крым, 43,84% Краснодарский край, 31,51% Ленинградская область, 6,85% Татарстан, 16% Ростовская область, 3,42% Свердловская область, 2,74% Ярославская область, 2,05% Башкирия, 1,37% Воронежская область, 1,37% Самарская область, 0,68% * По данным опроса соцсетей