Крым — в топе популярных направлений для джипинга в России

11 октября отмечается День езды по бездорожью. Сегодня его называют еще Днем джиперов, но первый джип появился через десятилетия после того, как в Российской империи автолюбители устроили первые соревнования в области езды по бездорожью, которое называлось «Двухверстная гонка с препятствиями по проселочной дороге».

И сейчас в нашей стране достаточно любителей экстремальной езды по пересеченной местности, путешествий в диких местах и приключений. Поэтому российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ провел в соцсетях опрос на тему: какое именно направления они считают самым интересным для джипинга? И вот что они ответили.