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Крым - в топе популярных направлений для джипинга в России
фото: pikist.com

Крым — в топе популярных направлений для джипинга в России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:12 11.10.2024

  1. На первом месте оказался Крым, который выбрали 22% голосовавших.   Джип-туры в  горном Крыму предлагают многие туристические фирмы и маршруты тоже разные. Можно приехать в Судак и отправиться на Меганом, можно из Алушты — в Долину привидений. Есть и множество других маршрутов — все они великолепные и запоминающиеся.
  2. На втором месте  Карачаево-Черкесия, выбор  20% участников голосования.   Здесь туристы могут в пути видеть прекрасные горы, реки, памятники природы и архитектуры, а также курорты Архыз, Домбай и Теберду.
  3. На третьем месте Горный Алтай, за который высказались 18% участников. Джипинг здесь — возможность увидеть туристические жемчужины края, где не ступает нога массового туриста: плато Ештыкель, озера Джангысколь, Аккуль и Каракуль, Голубое озеро на леднике Большой Актру, перевал Ачик, откуда видны и Белуха, и другие главные горы Алтая.
  4. Красноярский край привлек внимание 12% голосовавших. Здесь этот экстремальный вид отдыха — один из самых популярных.  Маршруты иногда проложены по таким местам, где не пройдут обычные автомобили. Любителей джипинга ждут болота, крутые спуски и подъемы, узкие горные тропы и форсирование речек. Популярные маршруты — поездка к водопаду Кивач, в Шушенское, где в свое время отбывал ссылку В.И. Ленин.
  5. За  Карелию проголосовали 10 % участников.  Здесь тоже самые разные маршруты — через горы, реки, мосты и водопады Карелии.  Можно отправиться в джип-тур, совмещенный с рыбной ловлей, можно — по мистическим местам Карелии.
  6. Адыгею  выбрали 7% голосовавших.   Любители езды по бездорожью отправляются к скале Чертов палец, на Сахрайские водопады, на плато Лаго-Наки.  Маршруты пролегают по живописнейшим местам, которые не забудет никто, кто однажды их видел и фотографировал.
  7. Байкал и его окрестности выбрали 5 % подписчиков.   Джиперы здесь ездят на остров Ольхон, мыс Хобой, в Тажеранские степи.  А зимой автомобили могут ездить непосредственно по льду великого «славного моря».
  8. Мурманская область собрала  3% голосов.   Здесь можно в полной мере насладиться природой Арктики, увидеть Кольский полуостров, Рыбачий полуостров, половить рыбу, покататься не только на джипе, но и на хаски, а если повезет — увидеть северное сияние.
  9. За Ленинградскую область высказались 2 % участников голосования.  Самые распространенные маршруты здесь — в окрестностях Выборга и Всеволожска, по заброшенным песчаным карьерам, мимо заброшенных деревень, памятников природы, культуры и архитектуры.
  10.  Приморский край – выбор 1%  всех голосовавших.    Здесь также необычайно много интересных маршрутов — от однодневных до многодневных.  Увлекательные джип-туры проводят и на островах вокруг Владивостока, в том числе — на острове Русский, и по побережью.
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