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фото: pikist.com

Крым — в топе популярных направлений, где делают самые вкусные сыры

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:53 18.06.2024

18 июня празднуют День сыродела. Многие из нас любят сыр и знают, каким разным он бывает, в зависимости от места, где сделан, от того, как именно делался.  Многие из нас любят сыр и знают, где именно делаются самые лучшие сыры.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ  провел в соцсетях опрос на тему:  где именно они пробовали самые вкусные сыры. И вот что они ответили.

1. На первом месте оказалась Кострома, которую  выбрали 30% голосовавших.  Этот город уже давно является российской столицей сыра. Местный твердый сорт напоминает «Гауду». Костромской сыр еще  1880 году получил призы на всемирной выставке в Лондоне.

2. На втором месте Адыгея, выбор 20% подписчиков. Многие из нас любят мягкий адыгейский сыр с мягким вкусом, который готовится исключительно из коровьего молока.

3. На третьем месте Краснодарский край, чей сыр понравился  12% участников голосования.  Сегодня Кубань  —  среди крупнейших производителей сыра в России и здесь каждый год выпускаются более 40 тыс. тонн сыров из козьего и коровьего молока.

4. На четвертом месте — Калининградская область,  чьи сыры пришлись по душе 10% участников голосования.  Здесь делают мягкие, полутвердые, твердые, рассольные и плавленые сыры.  Три  вида сыра, изготовленного в Немане получили «золото» и Гран-при на Всероссийском конкурсе «Cheese Expo 2024».

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5. Сыры Крыма собрали 9 % голосов.  В Крыму производят самые разные сорта сыра — твёрдые и полутвёрдые, мягкие и рассольные, овечьи, козьи и коровьи, с крымскими травами, вяленым томатами, трюфелями, оливками.

6. За сыры Башкирии высказались  7 % участников голосования.  Здесь выпускаются твердые и полутвердые сыры, давно завоевавшие интерес любителей.

7. Сыры Северной Осетии выбрали 5 % подписчиков.  Еще в 19 веке считалось, что осетинский сыр — один  из лучших сортов сыра, приготовляемых на Кавказе. Его высокая калорийность и прекрасный вкус объясняются благоприятными природными условиями, в которых живут осетинские овцы.

8. Город Углич и его сыры – выбор 4%  всех голосовавших.  Здесь делают не только знаменитый «Угличский», но и «Ярославский», «Пошехонский» сыр. А также — «Российский» по старому ГОСТу.

9. Сыры Алтая выбрали 2 % подписчиков.  Здесь делают больше 300 наименований сыров: крупные твёрдые, полутвёрдые, деликатесные, плавленые и копчёные.

10. Кисловодск и его сыры выбрал 1 % подписчиков.  Здесь  продают прекрасный и свежий сыр: чанах, сулугуни, чечил, брынзу.

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