Крым — в топе регионов России, где самая вкусная еда. Мнение туристов

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Большинство туристов (25,64%) ели самую вкусную еду в Крыму. Им больше всего понравились жареная барабулька, караимские кибины, жульен из мидий и рапанов. На втором месте — Краснодарский край с его кубанским борщом, шашлыком и адыгейским сыром — 19,66%. Еще 14,53% путешественников отправляются на Северный Кавказ, чтобы поесть местные шашлыки, шурпу, хычины и попить айран. Пользователи соцсетей также отметили, что самая вкусная еда в Башкирии (10,26%), в Татарстане (9,4%), на Дальнем Востоке (6,84%), Калининградской области (5,98%), Карелии (5,13%) и Свердловской области (5,13%), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Девять регионов России, где самая вкусная еда по мнению туристов:
- Крым, 25,64%
- Краснодарский край, 19,66%
- Северный Кавказ, 14,53%
- Башкирия, 10,26%
- Татарстан, 9,4%
- Дальний Восток, 6,84%
- Калининградская область, 5,98%
- Карелия, 5,13%
- Свердловская область, 5,13%
* По данным опроса соцсетей
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