Крым — в топе регионов России, где самая вкусная еда. Мнение туристов

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каких регионах России они ели самую вкусную еду в путешествии.

Большинство туристов (25,64%) ели самую вкусную еду в Крыму. Им больше всего понравились жареная барабулька, караимские кибины, жульен из мидий и рапанов. На втором месте — Краснодарский край с его кубанским борщом, шашлыком и адыгейским сыром — 19,66%. Еще 14,53% путешественников отправляются на Северный Кавказ, чтобы поесть местные шашлыки, шурпу, хычины и попить айран. Пользователи соцсетей также отметили, что самая вкусная еда в Башкирии (10,26%), в Татарстане (9,4%), на Дальнем Востоке (6,84%), Калининградской области (5,98%), Карелии (5,13%) и Свердловской области (5,13%), — отмечают в пресс-службе сервиса.