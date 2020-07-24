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Крым - в топе регионов России, где самая вкусная еда. Мнение туристов
иллюстрация: 1womenjournal.ru

Крым — в топе регионов России, где самая вкусная еда. Мнение туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:50 24.07.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каких регионах России они ели самую вкусную еду в путешествии.

Большинство туристов (25,64%) ели самую вкусную еду в Крыму. Им больше всего понравились жареная барабулька, караимские кибины, жульен из мидий и рапанов. На втором месте — Краснодарский край с его кубанским борщом, шашлыком и адыгейским сыром — 19,66%. Еще 14,53% путешественников отправляются на Северный Кавказ, чтобы поесть местные шашлыки, шурпу, хычины и попить айран. Пользователи соцсетей также отметили, что самая вкусная еда в Башкирии (10,26%), в Татарстане (9,4%), на Дальнем Востоке (6,84%), Калининградской области (5,98%), Карелии (5,13%) и Свердловской области (5,13%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Девять регионов России, где самая вкусная еда по мнению туристов:

  1. Крым, 25,64%
  2. Краснодарский край, 19,66%
  3. Северный Кавказ, 14,53%
  4. Башкирия, 10,26%
  5. Татарстан, 9,4%
  6. Дальний Восток, 6,84%
  7. Калининградская область, 5,98%
  8. Карелия, 5,13%
  9. Свердловская область, 5,13%

* По данным опроса соцсетей

Крым - в топе регионов России, где самая вкусная еда. Мнение туристов

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