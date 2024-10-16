Крым — в топе самых бюджетных популярных направлений в РФ для отдыха на Новый год

Поездки на Новый год в Крым станут одними из самых дешевых среди популярных туристических направлений в России, сообщил журналистам министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий во время пресс-тура «В Крым за здоровьем».

Крым занял второе место после Санкт-Петербурга в рейтинге самых бюджетных популярных направлений в России для поездок на Новый год. Средний чек на новогодние каникулы — 37 500 рублей без учета транспортных затрат, средняя продолжительность поездки — пять дней, — цитирует специалиста ТАСС.

По данным Минтуризма, уровень бронирования отелей в Крыму составляет 38% на зимние праздники, наиболее популярны качественные санатории и отели с подогреваемыми бассейнами и спа-центрами. По аналитике Министерства курортов и туризма Крыма, средняя стоимость размещения на середину ноября составляет 5 508 рублей за номер на двоих в сутки. Стоимость отдыха в период межсезонья в Республике Крым в среднем на 17% ниже, чем в соседних курортных регионах.

источник: ТАСС