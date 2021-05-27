Крым — в топе самых грибных регионов России

Скоро начнётся сезон «тихой» охоты на грибы. Сервис бронирования жилья для отдыха
42 % опрошенных высказались, что в лесах республики Карелия растёт больше всего грибов. На втором месте – Ленинградская область, 16 %. «Бронзу» в рейтинге самых грибных мест получили сразу два региона – Краснодарский край и Архангельская область, которые набрали по 8 % голосов, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых грибных регионов России:
- Карелия, 42 %
- Ленинградская область, 16 %
- Краснодарский край, 8 %
- Архангельская область, 8 %
- Крым, 6 %
- Новгородская область, 6 %
- Владимирская область, 4 %
- Самарская область, 4 %
- Башкирия, 4 %
- Ивановская область, 2 %
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