Крым — в топе самых грибных регионов России

Скоро начнётся сезон «тихой» охоты на грибы. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, в каких регионах страны грибники собирают полные лукошки «белых», опят, маслят и других съедобных грибов.

42 % опрошенных высказались, что в лесах республики Карелия растёт больше всего грибов. На втором месте – Ленинградская область, 16 %. «Бронзу» в рейтинге самых грибных мест получили сразу два региона – Краснодарский край и Архангельская область, которые набрали по 8 % голосов, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десять самых грибных регионов России:

Карелия, 42 % Ленинградская область, 16 % Краснодарский край, 8 % Архангельская область, 8 % Крым, 6 % Новгородская область, 6 % Владимирская область, 4 % Самарская область, 4 % Башкирия, 4 % Ивановская область, 2 % *По результатам опроса TVIL.RU в соцсетях