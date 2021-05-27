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Крым - в топе самых грибных регионов России
фото: Barbroforsberg (pixabay.com)

Крым — в топе самых грибных регионов России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:41 27.05.2021

Скоро начнётся сезон «тихой» охоты на грибы. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, в каких регионах страны грибники собирают полные лукошки «белых», опят, маслят и других съедобных грибов.

42 % опрошенных высказались, что в лесах республики Карелия растёт больше всего грибов. На втором месте – Ленинградская область, 16 %. «Бронзу» в рейтинге самых грибных мест получили сразу два региона – Краснодарский край и Архангельская область, которые набрали по 8 % голосов, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десять самых грибных регионов России:

  1. Карелия, 42 %
  2. Ленинградская область, 16 %
  3. Краснодарский край, 8 %
  4. Архангельская область, 8 %
  5. Крым, 6 %
  6. Новгородская область, 6 %
  7. Владимирская область, 4 %
  8. Самарская область, 4 %
  9. Башкирия, 4 %
  10. Ивановская область, 2 %

*По результатам опроса TVIL.RU в соцсетях

Крым - в топе самых грибных регионов России

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