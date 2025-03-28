Крым в топе туристических направлений мечты у россиян

В этом году россияне по-прежнему чаще всего мечтают о поездке на Байкал. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

6% респондентов мечтают поехать в Крым, причём мужчины хотят посетить его чаще женщин (6% против 5% соответственно).

Кроме того, 16% задумываются о путешествии на Горный Алтай, а 14% — на Камчатку. Каждый десятый респондент хочет съездить в Санкт-Петербург, 8% — отдохнуть в Калининграде. По 6% хотели бы путешествовать по Крыму, Карелии, Приморскому краю и Сахалинской области. Каждый двадцатый мечтает побывать в Москве. 4% признались, что больше всего хотят увидеть Арктику, а 3% — отправиться в Сочи. По 2% мечтают увидеть города Золотого кольца, Казань, Северный Кавказ и Краснодарский край. 1 из 100 заявил, что хочет отправиться в Уральские горы. 8% отметили, что в России нет мест, которые бы они хотели посетить, а 5%, наоборот, мечтают побывать во всех уголках страны.

Мужчины чаще женщин представляют себе поездку на Камчатку и Сахалин. Женщины же чаще мечтают о путешествии на Байкал, Горный Алтай, в Санкт-Петербург, Калининград и Карелию.

По сравнению с исследованием 2022 года, россияне стали чаще мечтать о поездке на Горный Алтай, Камчатку и Арктику и реже — в Крым и Сочи.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 379

Время проведения: 25 февраля — 19 марта 2025 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

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