Крым в условиях режима ЧС: кто и как помогает людям

Уже не первый день в Крыму отмечаются проблемы со светом. Отключения затрагивают жителей городов и районов полуострова, где-то восстановить подачу электроэнергии получается оперативно, но многим приходится привыкать к плавающим графикам включения света. О том, как крымчанам помогают справляться с трудностями, – в материале РИА Новости Крым.

В Крыму открыли специальные центры содействия для поддержки населения. В них крымчане могут зарядить телефоны или выйти в интернет в период отключения электроэнергии и перебоев со связью, воспользоваться стационарным телефоном или оставить обращение для решения проблемных вопросов. По информации мининформа Крыма, услуги предоставляются бесплатно.

В центрах также можно воспользоваться рабочим местом с ноутбуком, получить информационную поддержку от волонтеров. В пунктах есть питьевая вода и аптечка первой помощи.

Сейчас центры содействия работают с 08:00 до 20:00 в Армянске, Красноперекопске, Джанкое, Бахчисарае и Бахчисарайском районе. В Евпатории центр содействия жителям города работает с 09:00 до 20:00. Планируют открыть центры содействия и в Большой Ялте – помимо всего вышеперечисленного, в них также можно будет получить горячую и холодную воду.

Жители Белогорска могут бесплатно зарядить мобильные устройства на АЗС «Атан», о соответствующей договоренности рассказал глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков. Специальная локация организована по адресу: ул. Николая Бойко, 2А.

В Красногвардейском районе пациенты, которым необходимо хранить лекарства при низкой температуре, могут оставить их в подразделениях Красногвардейской центральной районной больницы. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.

Он уточнил, что передать лекарства на хранение также можно в Октябрьскую районную больницу (ул. Гоголя, 32), приемно-диагностическое отделение села Восход (ул. Юбилейная, 18) и Детскую поликлинику (ул. Тельмана, 11).

Препараты должны быть в оригинальной заводской упаковке с четко читаемой маркировкой и сроком годности, с инструкцией. При передаче пациент должен иметь при себе паспорт, процедура проходит с регистрацией в журнале приема-передачи. Забрать препарат можно в любое время, обратившись к дежурному медицинскому персоналу.

В Первомайском, Красноперекопском, Красногвардейском, Джанкойском районах и городе Армянск запущен аварийный роуминг из-за периодических перебоев в работе мобильной связи. Аварийный режим позволит абонентам оставаться на связи, совершать звонки и отправлять SMS даже при нестабильной работе основного оператора.

В сложной ситуации из-за отключений света, воды и связи находятся и многие крымские предприниматели. В помощь им работает региональный проект «В Крыму есть!».

Участие в проекте приняли многие крымские производители, которые сняли о своей деятельности ролики и разместили на предложенных ресурсах. К предпринимателям уже начали поступать обращения из других регионов.

По словам директора фонда поддержки предпринимательства Крыма Владислава Ганжары, республика оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. Шесть подведомственных Министерству экономического развития организаций оказывают как финансовую, так и не финансовую помощь. В центре «Мой бизнес» расширяется перечень бесплатных услуг для бизнеса. Центр «Мои документы» аккумулирует всю актуальную информацию для предпринимателей в этот непростой период.

Оказываются меры поддержки финансового характера по линии фонда микрофинансирования Республики Крым. Также продолжает работу Южный Региональный центр поддержки экспорта.

Федеральные и региональные власти прорабатывают меры поддержки туристической отрасли Крыма. Так, власти Севастополя разработали дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях ЧС. В частности, с 7 июня в городе запускается льготное кредитование на заработную плату для предпринимателей. Ранее обговаривались вопросы возврата средств за отмену бронирований, снижения кредитной нагрузки, налоговых и арендных обязательств.

Как сообщили в правительстве Севастополя, торговые объекты города адаптировались к новому графику работы (с 7:00 до 20:00) и перестроили логистику: увеличили объем разовой поставки, сократили частоту завоза, используют распределительные центры в Крыму. В новых условиях некоторые сети запустили специальные акции, например, скидку в размере 50% на отдельные скоропортящиеся товары.

В свою очередь Ассоциация туроператоров России направила письмо правительству РФ с обоснованием необходимости предоставления отсрочки отелям и туроператорам по выполнению обязательств по турам в Крым.

Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера. Глава Крыма подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа.

3 июля сообщалось, что обесточены 14 районов Крыма. Специалисты «Крымэнерго» планировали максимально оперативно восстановить электроснабжение. Позже некоторым регионам вернули свет.

6 июля председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что ситуация в энергетике Крыма остается напряженной. Света нет в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма. На Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

7 июля без света остаются 8 городов и 12 районов полуострова.

источник: РИА Новости Крым

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