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Крым водой обеспечен. Минимум, на год
Фото: JonasKIM, pixabay.com

Крым водой обеспечен. Минимум, на год

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:44 03.06.2021

Ограничения подачи воды населению Крыма отменены, жители полуострова обеспечены годовым запасом. Об этом сообщил в эфире телеканала «Крым-24» вице-премьер правительства Республики Евгений Кабанов.

В Крыму сняты режимы по ограничению подачи воды. Можно с уверенностью заявить, что минимум на год мы в Крыму водой обеспечены. Помимо этого, сейчас выполняется ряд мероприятий, связанных со строительством новых водозаборов, которые дадут дополнительный объем воды в систему водоснабжения наших городов. Выполняются ремонты, по городу Симферополю — более 30 мероприятий, связанных со снижением водопотерь, стоимость мероприятий — более 1,5 млрд. рублей, — сказал Кабанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Слова крымского чиновника подтвердил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Выступая там же, на ПМЭФ, он заявил, что питьевая вода подается жителям Крыма без ограничений.

У нас с водоснабжением Крыма на сегодняшний день, я считаю, ситуация принципиально решена. Вода подается без ограничений. Водохранилища сегодня наполнены водой, мы пробурили большее количество скважин, чем планировали, — заявил Хуснуллин.

 

Крым водой обеспечен. Минимум, на год

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