Крым водой на 2025 год обеспечен

Накопленные в прошлом году запасы воды в водохранилищах Крыма, а также возможность использовать подземные источники, позволяют утверждать, что республике не о чем беспокоиться в 2025 году, в том числе в курортный сезон. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик:

Те запасы, которые были накоплены в прошлом году, за осенний период… и даже при том, что зима была маловодной, снега практически не видели, пока мы достаточно уверенно смотрим на перспективу текущего года и курортного сезона.

Он напомнил, что в Крыму источниками воды являются водохранилища и подземные водозаборы. Поэтому, как правило, в начале курортного сезона, то есть ближе к маю, имеются запасы на год вперед, а к сентябрю-октябрю можно говорить минимум о полугодовом запасе воды.

Там мы работаем в последние годы, и у нас ничего не поменялось в текущем, – заметил он.

Он уточнил, что на сегодняшний день стопроцентная уверенность есть относительно обеспеченности водой Симферополя, Ялты и Алушты. Некоторые сложности могут возникнуть на Керченском полуострове, но и они решаемы, считает Новик. Прежде всего за счет подземных источников, «которые суммарно дают достаточный объем воды для обеспечения» этой части Крыма.

Это подземные водозаборы: Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский. И есть природный источник – Белогорское и Тайганское водохранилища, при наполнении которых вода путем сброса через реку Биюк-Карасу поступает в наливные водохранилища Керченского полуострова — Станционное, Ленинское, Фронтовое и Феодосийское. Даже если не будет больших осадков, которые наполнят водохранилища естественного стока, коллеги из Госкомводхоза подключат скважины, – рассказал Новик.

По его словам, Крым уже сейчас частично питается от подземных источников, хотя запасы в водохранилищах есть.