Крым вошел в «Библиотеку вкусов» России

На фестивале «Таврида.АРТ» в рамках гастрономического фестиваля работала Лаборатория кулинарного искусства «Гастрономическая карта России». При поддержке Министерства курортов и туризма РК, Министерства сельского хозяйства РК, на площадке Лаборатории были представлены продукты региона, вошедшие в «Библиотеку вкусов». В том числе южные дикоросы, фрукты и овощи урожая 2021 года: виноград, арбузы, дыни, тыквы, тыквенные семечки, варенье из лепестков роз, моченая слива, розмарин, свежий лавровый лист, мята, ялтинский лук, помидоры, острый перец, клубника, малина, инжир…

Повара-участники Лаборатории готовили блюда и напитки-экспромты из крымских продуктов — лимонад из мяты, малины, клубники, морошки и дыни, салат из беломорской ламинарии с морошкой, северной креветкой и гребешком в дыне и другие. Также прошли кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд региональной кухни, продемонстрировали кулинарные техники, рассказали об уникальных продуктах их регионов. Республика Крым была также представлена заводом по производству масла из виноградных косточек V1VO — масло первого холодного отжима, в том числе с натуральными добавками — розмарином, базиликом, чесноком, красным перцем, лавровым листом, лимоном.

Как сообщила автор и ведущая лаборатории Екатерина Шаповалова, гастрономический фестиваль на «Таврида.АРТ» дал возможность рассказать молодежи о достижениях российских предпринимателей-энтузиастов, а именно фермеров, производителей, рестораторов и отельеров, а также креативных поваров-исследователей. По ее словам, в путешествиях по стране обязательно нужно пробовать местные продукты, в местах, где они производятся, произрастают и добываются, знакомиться с кулинарными традициями коренных народов — ведь гостеприимство как профессиональная сфера – это искусство, ему обязательно нужно учиться, а культуру потребления российских продуктов необходимо развивать.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, в целом в Крыму активно развиваются гастрономический и эногастрономический туризм.

Традиции крымской и черноморской кухни привлекают внимание все большего количества туристов, которые через гастрономию и виноделие познают культурный код региона, по которому путешествуют. А также развивается огромное количество туробъектов, предлагающих экологически чистые крымские продукты — сыры, напитки, фрукты. Только в этом году открылось два винных парка, — рассказал Вадим Волченко.

Также, по его словам, для развития туристской дестинации Республики Крым необходимо продвижение бренда «Черноморская кухня».

Фото: Гастрономическая карта России.