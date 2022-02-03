Крым вошел в число пилотных регионов России по внедрению нового инвестиционного стандарта

Республика Крым вошла в число 30 пилотных субъектов Российской Федерации по внедрению Регионального инвестиционного стандарта 2.0. Он основан на лучших практиках работы регионов с инвесторами и призван оптимизировать взаимодействие бизнеса с властями. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико по итогам совещания, которое провел Первый заместитель Главы Правительства РФ Андрей Белоусов по вопросам внедрения Регионального инвестиционного стандарта.

В 2022 году предстоит утвердить новую инвестиционную декларацию, определить функционал Агентства инвестиционного развития, создать инвестиционный комитет, приступить к разработке инвестиционной карты Республики, — сообщила Ирина Кивико.

Вице-премьер отметила, что функции Агентства инвестиционного развития будет исполнять Корпорация Развития Республики Крым, функции которой будут расширены.

По ее словам, Министерство экономического развития РФ утвердило методические рекомендации по подготовке Регионального инвестиционного стандарта. Они основаны на лучших практиках работы субъектов с инвесторами.

Внедрение инвестиционного стандарта, как ожидается, повысит эффективность достижения национальной цели — обеспечить в регионах реальный рост инвестиций в основной капитал на 70% до 2030 года по сравнению с показателем 2020 года.

В этом году планируется утверждение алгоритмов второй очереди свода инвестиционных правил, которые предусматривают оптимальные сроки и порядок подключения к дорожной инфраструктуре, тепло- и газоснабжению, а также получения мер поддержки.

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