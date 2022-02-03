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Крым вошел в число пилотных регионов России по внедрению нового инвестиционного стандарта

Крым вошел в число пилотных регионов России по внедрению нового инвестиционного стандарта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:47 03.02.2022

Республика Крым вошла в число 30 пилотных субъектов Российской Федерации по внедрению Регионального инвестиционного стандарта 2.0. Он основан на лучших практиках работы регионов с инвесторами и призван оптимизировать взаимодействие бизнеса с властями. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико по итогам совещания, которое провел Первый заместитель Главы Правительства РФ Андрей Белоусов по вопросам внедрения Регионального инвестиционного стандарта.

В 2022 году предстоит утвердить новую инвестиционную декларацию, определить функционал Агентства инвестиционного развития, создать инвестиционный комитет, приступить к разработке инвестиционной карты Республики, — сообщила Ирина Кивико.

Вице-премьер отметила, что функции Агентства инвестиционного развития будет исполнять Корпорация Развития Республики Крым, функции которой будут расширены.

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По ее словам, Министерство экономического развития РФ утвердило методические рекомендации по подготовке Регионального инвестиционного стандарта. Они основаны на лучших практиках работы субъектов с инвесторами.

Внедрение инвестиционного стандарта, как ожидается, повысит эффективность достижения национальной цели — обеспечить в регионах реальный рост инвестиций в основной капитал на 70% до 2030 года по сравнению с показателем 2020 года.

В этом году планируется утверждение алгоритмов второй очереди свода инвестиционных правил, которые предусматривают оптимальные сроки и порядок подключения к дорожной инфраструктуре, тепло- и газоснабжению, а также получения мер поддержки.


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