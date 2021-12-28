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Крым вошел в Топ-10 регионов-участников интенсива «Готов к цифре»

Крым вошел в Топ-10 регионов-участников интенсива «Готов к цифре»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:13 28.12.2021

Республика Крым вошла в Топ-10 регионов-участников интенсива «Готов к цифре». Интенсив проводился в период с 20 октября по 20 декабря 2021 года в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Как сообщили в республиканском министерстве образования, за 63 дня интенсива проведено 53 вебинара, в которых приняли участие 85 спикеров. Вебинары провели такие компании, как: Skypro, СберУниверситет, «Цифровая энергетика», Киберпротекст, НАФИ, МегаФон, Почта России, Нетология, Ассоциация киберспорта, Университет Иннополис, Ворлдскиллс Россия, РЖД, РАЭК, АНО «Цифровой регион», Ассоциация «Цифровая энергетика» и другие.

Наиболее востребованными темами были переподготовка в ИТ, кибербезопасность цифровой организации, цифровая трансформация в электроэнергетике, цифровая гигиена, цифровые компетенции преподавателей вузов и управление рисками в датацентричном мире, — уточнили в минобразе РК.

Подробнее об итогах интенсива — ЗДЕСЬ.

Крым вошел в Топ-10 регионов-участников интенсива «Готов к цифре»

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*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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