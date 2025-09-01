Крым вошел в топ регионов для путешествия в бархатный сезон

Прямо сейчас:
фото: pikist.com

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:17 01.09.2025

В Крыму количество бронирований посуточных квартир на сентябрь и октябрь год к году выросло в 3,1 раза, а загородных домов — в 3,6 раза.

Аналитики сервиса бронирования жилья Авито Путешествия составили рейтинг регионов, в которые пользователи забронировали больше всего посуточных квартир и загородных домов на первые два месяца осени.

В сегменте посуточной аренды квартир в целом по России число бронирований год к году на сентябрь-октябрь выросло на 24%. Лидером сезона обещает стать Краснодарский край — продлить лето в этом регионе планирует каждый пятый путешественник (20%). Также в топ регионов по популярности вошли Ленинградская область (доля от всех бронирований: 14%), Калининградская область (9%), Крым (8%), Московская область и Ставропольский край (по 7%), а также Татарстан (4%).

Сильнее всего по сравнению с сентябрем и октябрем 2024 года такое жилье снимали в Крыму (в 3,1 раза чаще), в Волгоградской области (+ 76%), в Ярославской области (+68%), в Ростовской области (+56%), в Дагестане (+44%) и в Свердловской области — (+41%).

Предложение посуточных квартир по сравнению с концом лета 2024 года в целом по стране увеличилось на 26%. Сильнее всего выбор объектов вырос в Нижегородской и Волгоградской областях (+39% в каждом), Калининградской области (+38%), Приморском крае (+36%), Московской (+34%) и Свердловской областях (+33%).

Самая доступная аренда квартир среди регионов-лидеров по числу бронирований на сентябрь и октябрь — в Новосибирской области (3100 рублей), Дагестане (3200 рублей), Волгоградской, Ростовской (по 3300 рублей) и Свердловской областях (3500 рублей).

В среднем по России квартиры на этот период бронируют на пять ночей. Самый продолжительный отдых путешественники планируют в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму (по семь ночей). В посуточные квартиры селятся, в среднем, по три человека.

В сегменте посуточной аренды загородного жилья лидером первых двух месяцев осени также обещает стать Краснодарский край (18% от всех бронирований). Кроме того, в число самых популярных по числу бронирований загородных домов, дач и коттеджей регионов вошли Карелия (доля: 16%), Крым (13%), Дагестан (5%) и Ставропольский край (4%). Год к году число бронирований выросло на 83%. Положительная динамика отмечалась во всех 15 регионах-лидерах.

По сравнению с бархатным сезоном прошлого года предложение посуточных загородных объектов в целом по стране выросло на 30%. Положительная динамика отмечалась во всех регионах из топ-15: в Карачаево-Черкесии выбор увеличился на 54%, в Адыгее — на 45%, в Ленинградской области — на 44%, в Ставропольском крае и Московской области — на 43% в каждом, во Владимирской области — на 40%, в Калининградской — на 38%.

Самые доступные цены на посуточную аренду загородных объектов среди регионов-лидеров аналитики отметили в Астраханской области (4300 рублей), Крыму (6200 рублей), Дагестане (6500 рублей), Ставропольском крае (6600 рублей) и Республике Алтай (6800 рублей).

Загородное жилье в сентябре и октябре в среднем по России снимают на пять ночей. Максимум — в Крыму и Краснодарском крае (по семь ночей), Ставропольском крае и Астраханской области (по шесть ночей). В объекты заедут, в среднем, по четыре человека.

За год доля бронирований загородных объектов на бархатный сезон увеличилась — если в 2024-м она составляла 9%, то в этом году выросла до 13%. И хотя посуточных квартир в среднем по стране бронируют на осень больше, есть регионы, в которых путешественники предпочитают для отдыха дома. В Адыгее, Карелии, Республике Алтай, Карачаево-Черкесии и Тверской области их популярность в бархатный сезон выше. При этом в другое время года цифры могут отличаться — влияние сезонных факторов на колебание спроса в загородном сегменте выше, — прокомментировал Артем Кромочкин, директор Авито Путешествий.

