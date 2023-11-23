Крым вошел в восьмерку регионов России по комплексному развитию сельских территорий

Республика Крым вошла в восьмерку регионов России по 100% реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук. По его информации, в 2023 году на благоустройство сельских территорий, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и строительство жилья была выделена субсидия в объеме больше 21 миллиона рублей.

Эта программа в Республике действительно работает эффективно. Напомню, кроме того, что в 8 районах были успешно реализованы проекты по благоустройству: появились детские и спортивные площадки, созданы игровые поля и комплексы, а также зоны отдыха, скейт-парк и скейт-площадка, несколько жителей сел получили свидетельства на предоставление соцвыплаты для приобретения жилья. Сумма, правда, небольшая, но две семьи из Сакского и Кировского района смогут улучшить свои условия жилья. Кстати, одна семья дом уже купила. Вторая собирается приобрести жилье в следующем году, — прокомментировал глава минсельхоза Крыма.

Андрей Савчук также отметил, что в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» можно также на сельской территории построить дом, участвовать в долевом строительстве жилых домов и квартир, на основании договора инвестирования, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения.

Кроме Республики Крым в восьмерку регионов, которые полностью освоили средства, вошли Алтайский и Хабаровский край, Новгородская, Омская и Магаданская области, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийский автономный округ.

Фото и материалы: министерство сельского хозяйства РК