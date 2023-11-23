Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Сельское хозяйство Крыма | Крым вошел в восьмерку регионов России по комплексному развитию сельских территорий
актуально в республике
вошел в восьмерку регионов России по комплексному развитию сельских территорий

Крым вошел в восьмерку регионов России по комплексному развитию сельских территорий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Сельское хозяйство Крыма 21:03 23.11.2023

Республика Крым вошла в восьмерку регионов России по 100% реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук. По его информации, в 2023 году на благоустройство сельских территорий, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и строительство жилья была выделена субсидия в объеме больше 21 миллиона рублей.

Эта программа в Республике действительно работает эффективно. Напомню, кроме того, что в 8 районах были успешно реализованы проекты по благоустройству: появились детские и спортивные площадки, созданы игровые поля и комплексы, а также зоны отдыха, скейт-парк и скейт-площадка, несколько жителей сел получили свидетельства на предоставление соцвыплаты для приобретения жилья. Сумма, правда, небольшая, но две семьи из Сакского и Кировского района смогут улучшить свои условия жилья. Кстати, одна семья дом уже купила. Вторая собирается приобрести жилье в следующем году, — прокомментировал глава минсельхоза Крыма.

Андрей Савчук также отметил, что в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» можно также на сельской территории построить дом, участвовать в долевом строительстве жилых домов и квартир, на основании договора инвестирования, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения.

Узнайте больше:  В Крыму подсчитали урожай огурцов и томатов

Кроме Республики Крым в восьмерку регионов, которые полностью освоили средства, вошли Алтайский и Хабаровский край, Новгородская, Омская и Магаданская области, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийский автономный округ.

Фото и материалы: министерство сельского хозяйства РК

Просмотры: 2 112

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: сельское хозяйство крыма

Комментарии для сайта Cackle
сельское хозяйство крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.