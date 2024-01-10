Крым вошёл в топ-10 регионов событийного туризма 2023 года в России

Рейтинг составили эксперты Международной премии Russian Event Awards.

Крым вошёл в рейтинг событийных регионов России. Эксперты составили его по итогам финала Международной премии Russian Event Awards 2023 года, который состоялся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.

Всего в 2023 году на соискание XII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards был подан 641 проект из 65 регионов России и 7 проектов из 2 регионов Республики Беларусь, – рассказал Турпорталу учредитель конкурса Геннадий Шаталов.

От Крыма за участие в финале премии боролись 52 проекта из 8 регионов полуострова. Крымчане заняли первые места в 13 номинациях. С полным списком наших финалистов премии можно ознакомиться по ссылке.

Согласно результатам, которые участники получали в официальных номинациях премии Russian Event Awards 2023, был составлен рейтинг регионов событийного туризма. Крым попал в топ-10. Вместе с ним в этот рейтинг эксперты включили: Республику Башкортостан, Нижегородскую область, Санкт-Петербург и Кузбасс, Белгородскую область, Пермский край, Тюменскую область, Краснодарский край, Московскую и Свердловскую области. Ознакомиться со всем рейтингом можно ЗДЕСЬ.

Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году по инициативе председателя правления PR-агентства «ФРОС «Region PR» и руководителя комитета по событийному туризму РСТ Геннадия Шаталова, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития событийного туризма. До 2022 года проводилась в формате Национальной премии.