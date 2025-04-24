Крым впереди Кубани по винному туризму

По ее данным, в 2024 году винодельческие районы посетили около 2,5 миллионов туристов, которые целенаправленно ехали за эногастрономическими впечатлениями.

Возможно, их было больше, но оцифровано 2,5 млн. Тенденция развития направления очень динамична, и Крым — в лидерах. С точки зрения продвижения винного туризма Крым по динамике опережает Краснодарский край, — рассказала Суменкова.

По ее мнению, винный туризм – один из механизмов, позволяющих донести ценность и культуру потребления вин. В целом в России у этого направления большие перспективы и на это работают, в частности, небольшие винодельческие хозяйства Крыма и Севастополя, которые активно привлекают винных гидов, начинают формировать личный бренд.

Если брать мировую статистику – потребление вина падает, но в России мы наоборот прирастаем, у нас точно еще есть потенциал к росту, мы не достигли пика. Мы живем в эпоху формирования правильного отношения к вину. Потому что вино — это синергия и с архитектурой, и с историей, и с технологией, и это сохранение традиций. И конечно, уметь донести правильно эту информацию — очень важный пласт, — убеждена эксперт.

В частности, она отмечает, что на популяризацию местных вин работают событийные мероприятия, которые уже становятся традиционными в Крыму. Их количество, по мнению Суменковой, нужно увеличивать.

Рассказывать надо через разные интеграции – через винные туры, через сочетание вина и искусства, различные спектакли на винодельческих предприятиях. Через всю эту событийную программу в том числе мы будем менять повестку: вино – это не про алкоголь, а про культуру, — подчеркивает гостья эфира.

Российское вино занимает до 60 процентов отечественного рынка, в стране растут площади виноградников, заявлял ранее гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня», председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, за 10 лет на государственную поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 миллиардов рублей.

источник: РИА Новости Крым