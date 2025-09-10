Крым вводит миллион квадратных метров жилья вопреки дефициту стройматериалов

Если посмотреть уровень самообеспеченности строительных материалов, то есть позиции, которые не превышают и 50% от собственного производства. Поэтому задача наших промышленников локализовать максимум производства здесь. В первую очередь это стройиндустрия: газобетон, полотно, гипсокартон и другие материалы, которые активно используются на крымской стройке, – сказал министр.

Он отметил, что участие практически всех субъектов РФ в отраслевом форуме свидетельствует о высокой заинтересованности в развитии промышленного потенциала Крыма. Агаджанян отметил, что ряд участников выставки в дальнейшем могут стать резидентами индустриального парка в Феодосии.

Работа по запуску объекта ведется в активном режиме, добавила заместитель министра Ирина Фролова.

В начале лета парк был введен в эксплуатацию. Сегодня управляющая компания уже активно работает с потенциальными резидентами, рассматривает их документацию, и в ближайшее время планируется заключение первых договоров. Возможно, уже в конце сентября состоится официальное открытие индустриального парка, – рассказала она.

По ее словам, на данный момент уже определена часть предприятий, которые точно разместят там свои производства. Речь идет как о компаниях, работающих в строительной отрасли, так и о производителях товаров народного потребления. Фролова отметила, что уже сейчас можно говорить о позитивной динамике: запуск индустриального парка создаст привлекательные условия для инвесторов и станет точкой роста промышленного производства в регионе.

«Крым Урбан Форум 2025″ – это ключевая дискуссионная площадка полуострова, которая объединяет архитекторов, девелоперов, риелторов, представителей власти и бизнеса для обсуждения развития городской среды и строительства. В программе – выставка проектов, панельные дискуссии, мастер-классы и экспертные сессии о современных трендах в архитектуре, маркетинге и цифровых технологиях. Форум стал точкой притяжения профессионального сообщества, где формируются решения для будущего крымских городов.

источник: РИА Новости Крым