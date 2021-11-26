Крым выполнил план по вакцинации на 73%

Исполнение плана вакцинации от коронавируса в Республике Крым составляет 73%, достигнуть показателя свыше 1,2 млн. привитых жителей власти республики намерены в течение одного-полутора месяцев. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала «Крым-24» врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

Сегодня сохраняются активные темпы вакцинации среди населения Республики Крым. Вакцинировано первым компонентом и ревакцинировано порядка 73% от плановых показателей. Поэтому я думаю, что, сохраняя темпы, в течение месяца-полутора мы действительно добьемся результата и выйдем на 80% населения, которые получили вакцину, — сказал Скорупский.

По данным Минздрава Крыма, сейчас вакцинированы первым компонентом более 865 тыс. человек, вторым свыше 695 тыс. человек. Для создания популяционного иммунитета в Крыму необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек.

Напомним, лидер по вакцинации от COVID-19 – Симферополь.