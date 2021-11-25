Симферополь – абсолютный лидер прививочной кампании от COVID-19. План вакцинации выполнен на 90%

Исполнение плана вакцинации от COVID-19 в Симферополе превысило 90%, сообщил в четверг в эфире телеканала « Крым-24 » врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский. По его словам, высокие темпы вакцинации также отмечены в Армянске, Евпатории, Судаке и Феодосии. Низкие показатели — в Старом Крыму.

По данным минздрава Крыма, сейчас вакцинированы первым компонентом — более 865 тыс. человек, вторым — свыше 695 тыс. человек. Для создания популяционного иммунитета в Крыму необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек.

В настоящее время на территории Республики Крым имеются все 4 вида отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт». Кроме того, в Крыму продолжается вакцинация против гриппа. На сегодня более 300 тысяч крымчан вакцинированы против гриппа. Для вакцинации используются препараты «Ультрикс Квадри» и «Гриппол плюс». Тем не менее, работу в этом направлении необходимо усилить, чтобы приобрести коллективный иммунитет до начала возможного роста заболевания гриппом, — прокомментировал ситуацию с вакцинами глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.

В минздраве Крыма подтвердили – в последнее время получено порядка 50 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», ажиотаж по поводу нехватки препарата прекращен.

На сегодняшний день ажиотаж, который был по наличию вакцины «Спутник Лайт» в республике, должен быть прекращен, потому что поступило порядка 50 тыс. доз. То, что где-то заканчивается вакцина, может быть связано с тем, что на мобильных пунктах вакцинации рассчитать количество вакцины невозможно. Потому что активность людей на разных пунктах разная, — отметил Скорупский.

По его словам, в случае если в пункте вакцинации заканчивается вакцина, ее доставляют в течение часа.