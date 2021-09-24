Крым взял призовое место на Всероссийском конкурсе «Бюджет для граждан»-2021. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико. По ее информации, награды удостоен проект, заявленный от финуправления администрации города Джанкоя, занявший III место.

Как рассказала вице-премьер, в общей сложности на конкурс поступило 328 проектов, из них 49 (21 – от физлиц, 28 – от юрлиц) признаны победителями и будут представлены к награждению дипломами I, II и III степеней.

Одним из 49 лучших стал проект, заявленный конкурсантами из Джанкоя в номинации «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан». Проект разработан на базе 2-х информационных (тематических) площадок в МОУ г. Джанкоя «Средняя школа № 3 им. Героя Советского Союза Я.И. Чапичева» по темам: «Бюджет города Джанкоя» и «Инициативное бюджетирование в городе Джанкое». В августе текущего года этот проект был признан в числе 2-х лучших на региональном этапе конкурса, заявленных среди юридических лиц, — отметили в правительстве Крыма.

В 2021 году от Крыма во всероссийском конкурсе участвовало 2 проекта из Джанкоя и Керчи, набравшие максимальное количество баллов, которые по решению республиканской конкурсной комиссии направлены в Финансовый университет при Правительстве РФ для участия во втором туре федерального открытого публичного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.

Проект от финансистов из Джанкоя стал бронзовым победителем, что считаем прекрасным результатом. С удовольствием поздравляем коллег из финансового управления администрации города Джанкоя. Надеемся, что с каждым годом у нас количество проектов будет прирастать, а качество повышаться. Открытость крымского бюджета обеспечивается на высоком уровне, но не менее важно для нас и обеспечить открытость местных бюджетов, чтобы житель любого региона республики мог получить интересующую информацию о местном бюджете в доступной форме. Участие наших коллег из районов в таких конкурсах решению этой задачи успешно способствует, – рассказала Ирина Кивико.

Она поздравила победителей из Джанкоя, пожелав им дальнейших творческих и профессиональных успехов.