Крым за несколько дней догнал среднероссийские показатели темпов вакцинации от COVID-19

Темпы вакцинации от COVID-19 в Крыму достигли среднероссийских показателей, в ближайшее время ожидается партия вакцины в 100 тысяч доз. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, в Республике необходимо полностью устранить очереди в прививочные кабинеты и мобильные пункты.

Каждый день получаем обращения о том, что в некоторых городах сохраняются большие очереди, и Симферополь занимает лидирующее место среди них, — пояснил Глава Республики.

По мнению Сергея Аксёнова, сокращенное время работы пунктов в нынешней ситуации является неприемлемым. Глава Республики поручил врио министра здравоохранения РК обеспечить гражданам комфортные и безопасные условия для вакцинации.

Кроме того, Глава Крыма подчеркнул, что республиканские власти заняли достаточно лояльную позицию по отношению к бизнесу, и указал, что предпринимателям следует ответственно выполнять свои обязанности и не обслуживать граждан без QR-кодов или нарушающих масочный режим.

Сергей Аксёнов отметил, что результат борьбы с коронавирусом зависит только от согласованности действий всех без исключения участников процесса: и врачей, и обычных граждан.

Система здравоохранения находится в стрессовом состоянии, поэтому мы нуждаемся в помощи всех крымчан без исключения, — сказал Аксёнов.

В связи с большим количеством очередей принято решение установить дополнительные мобильные прививочные пункты возле торговых центров. В качестве пунктов вакцинации в густонаселенных жилых районах Симферополя будут использованы и передвижные ФАПы.Уже с 30 октября на территории Симферополя будут действовать 13 мобильных прививочных пунктов.

Важно, что основанием для медотвода от вакцинации является не справка участкового терапевта, а заключение медицинской комиссии.