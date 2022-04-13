Крым за последние недели оформил более 200 машин с гуманитарной помощью для приграничных областей Украины

Крымская таможня с начала гуманитарной акции в освобожденных приграничных областях Украины оформила более 200 машин с 2,3 тыс. тонн груза для мирных жителей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Крымской таможней совместно с ГУ МЧС России по Республике Крым организовано оперативное взаимодействие для приоритетного совершения таможенных операций в отношении гуманитарных конвоев, следующих на подконтрольные российским вооруженным силам территории Украины для раздачи гуманитарной помощи мирным жителям городов и поселков. С 3 марта 2022 года Крымской таможней оформлено более 200 транспортных средств с 2 300 тоннами гуманитарного груза. Это продукты питания и товары первой необходимости, — цитирует сообщение ТАСС .

Уточняется, что Крымской таможней оформление товаров, следующих гуманитарными конвоями, происходит круглосуточно в первоочередном порядке без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования и в среднем составляет не более 25 минут.

Декларирование товаров и прохождение гуманитарных колонн осуществляется Главным управлением МЧС России по Республике Крым. Безопасность передвижения гуманитарных конвоев по территории Украины обеспечивают подразделения Минобороны России и Росгвардии. В сборе, сортировке гуманитарной помощи активно задействованы волонтерские организации и местные отделения партии «Единая Россия», — сообщается в пресс-релизе.

Крым направляет гуманитарные грузы в Ростовскую область и на приграничные территории Украины, освобожденные российскими войсками. Глава республики Сергей Аксенов 4 марта пообещал содействие в вопросах эвакуации на полуостров всем обратившимся к нему людям.