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Крым заключит на полях ПМЭФ сделки на 170 млрд рублей
источник фото: Крым заключит на полях ПМЭФ сделки на 170 млрд рублей

Крым заключит на полях ПМЭФ сделки на 170 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:59 05.06.2026

Крым заключит на полях Петербургского международного экономического форума сделки на общую сумму более 170 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.

Объем представленных сделок достаточно существенный — больше 170 миллиардов рублей. Мы довольны таким результатом. Эти сделки хорошо подготовлены и проработаны. Выбраны наиболее значимые и интересные проекты, — сказал Константинов.

По его словам, несмотря на сложности, в том числе с логистикой, Крым по-прежнему является инвестиционно-востребованным регионом.

В Крыму проделана колоссальная работа по преобразованию всей инфраструктуры, — сказал глава парламента.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий.

Делегация Крыма участвует в ПМЭФ. В течение четырех дней республика подпишет меморандумы и соглашения о реализации ряда инвестпроектов. В их числе строительство в Коктебеле мультиформатного рекреационного комплекса и центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, создание крупного паркового комплекса «Крым Наш Парк», возведение мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров и другие.

источник: РИА Новости Крым 

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