Крым заключит на полях ПМЭФ сделки на 170 млрд рублей

Объем представленных сделок достаточно существенный — больше 170 миллиардов рублей. Мы довольны таким результатом. Эти сделки хорошо подготовлены и проработаны. Выбраны наиболее значимые и интересные проекты, — сказал Константинов.

По его словам, несмотря на сложности, в том числе с логистикой, Крым по-прежнему является инвестиционно-востребованным регионом.

В Крыму проделана колоссальная работа по преобразованию всей инфраструктуры, — сказал глава парламента.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий.