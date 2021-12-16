Крым закупит новые автобусы: 95 КАВЗов и 20 ПАЗов

Крым закупит 115 новых автобусов «ПАЗ» и «КАВЗ» за 731 млн. рублей. Причем большую часть техники – еще в этом году. О такой закупке на 2022 год свидетельствуют два распоряжения Главы РК о выборе единственного поставщика, которым стала компания «Техно-Сервис К».

Распоряжение 1

Распоряжение 2

Определить общество с ограниченной ответственностью «Техно-Сервис К» единственным поставщиком по государственному контракту, предметом которого является закупка техники – автобусы марки «КАВЗ», модель 4235-0000010-61, 43 единицы, с ценой контракта 283 800 000 рублей, – говорится в первом распоряжении.

Предельный срок закупки этой техники – 1 июня 2022 года.

Второе распоряжение предусматривает закупку 52 автобусов «КАВЗ» модели 4238-0000010-62 за 396,5 млн рублей и 20 автобусов «ПАЗ» модели 320405-04 за 110,7 млн рублей. Конечный срок исполнения контракта — до 30 декабря 2021 года.

Вероятно, все новые автобусы будут переданы предприятию «Крымтроллейбус».

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