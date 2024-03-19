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занял 2 место в рейтинге по производству… сандалий
фото: pikist.com

Крым занял 2 место в рейтинге по производству… сандалий

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:54 19.03.2024

Аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» составили рейтинг регионов страны на основе данных о производстве обуви за 2023 год. По итогам прошлого года второе место в рейтинге по производству сандалий в России заняла Республика Крым — за прошлый год в регионе была изготовлена 241 тыс. пар.

Больше всего сандалий в России в 2023 году было произведено в Москве – 374 тыс. пар. Также в пятерку лидеров вошли:

  • Санкт-Петербург– 210 тыс. пар;
  • Свердловская область– 208 тыс. пар;
  • Республика Башкортостан– 158 тыс. пар.
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Средневзвешенные цены на сандалии в Крыму упали на 17%. Если взглянуть на данные за 2022 год, то в среднем пара сандалий обходилась покупателям в 1807 рублей. В 2023 году показатель составил 1492 рубля.

За 12 месяцев 2023 года продажи сандалий в регионе выросли на 41% год к году. Всего с января по декабрь прошлого года жители Крыма потратили на сандалии 166 млн рублей.

источник: пресс-служба государственной системы маркировки «Честный знак»

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