Крым занял первое и второе место на IX Всероссийском конкурсе инициативных проектов

Проект реализуется поэтапно, на эти цели выделено в общей сложности 5,6 млн рублей. Площадь парка уже превысила 4 га и будет еще расширяться. В этом году здесь обустроят террасированный земляной вал, установят качели и детскую площадку, – поделился Глава Крыма.

Второе место в номинации «Самый оригинальный проект» заняли учащиеся из Окуневской средней школы им. Дьяченко Ф.С. Черноморского района с проектом школьного инициативного бюджетирования «Импульс. Просто больше, чем Центр детских инициатив».

Как говорят сами ребята, это не просто центр творчества, а живое пространство, которое стало сердцем школы. Здесь есть в том числе кинотеатр, радио, место для общения и учебы, игровая, – рассказал Глава республики.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что подобные инициативы граждан будут поддерживаться органами власти и впредь.

СПРАВКА. IX Всероссийский конкурс инициативных проектов стартовал 15 апреля на портале «Мои финансы». Для участия в нем поступили 1 205 заявок из 51 субъекта Российской Федерации. Победитель конкурса, занявший первое место, получит диплом и денежную премию в размере 150 тыс. рублей. Обладателю второго места вручат диплом и денежную премию в размере 100 тыс. рублей. Средства будут направлены на софинансирование новых инициативных проектов в следующем году.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым