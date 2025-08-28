Прямо сейчас:
Крым занял первое и второе место на IX Всероссийском конкурсе инициативных проектов

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 12:49 28.08.2025

Глава Республики Крым в своем Telegram-канале прокомментировал итоги участия Республики Крым в IX Всероссийском конкурсе инициативных проектов. По информации Сергея Аксёнова, первое место в номинации «Общественное партнерство» получил проект инициативного бюджетирования «Народный парк «Возрождение» в селе Краснофлотском Советского района.

Проект реализуется поэтапно, на эти цели выделено в общей сложности 5,6 млн рублей. Площадь парка уже превысила 4 га и будет еще расширяться. В этом году здесь обустроят террасированный земляной вал, установят качели и детскую площадку, – поделился Глава Крыма.

Второе место в номинации «Самый оригинальный проект» заняли учащиеся из Окуневской средней школы им. Дьяченко Ф.С. Черноморского района с проектом школьного инициативного бюджетирования «Импульс. Просто больше, чем Центр детских инициатив».

Как говорят сами ребята, это не просто центр творчества, а живое пространство, которое стало сердцем школы. Здесь есть в том числе кинотеатр, радио, место для общения и учебы, игровая, – рассказал Глава республики.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что подобные инициативы граждан будут поддерживаться органами власти и впредь.

Узнайте больше:  В Евпатории благоустраивают аллею на ул. 2-й Гвардейской Армии

СПРАВКА. IX Всероссийский конкурс инициативных проектов стартовал 15 апреля на портале «Мои финансы». Для участия в нем поступили 1 205 заявок из 51 субъекта Российской Федерации. Победитель конкурса, занявший первое место, получит диплом и денежную премию в размере 150 тыс. рублей. Обладателю второго места вручат диплом и денежную премию в размере 100 тыс. рублей. Средства будут направлены на софинансирование новых инициативных проектов в следующем году.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 6

0 комментариев
