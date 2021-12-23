Крым завалит мокрым снегом. На ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение

МЧС Республики Крым распространило штормовое предупреждение о прохождении неблагоприятных гидрометеорологических явлений на полуострове на 24-25 декабря.

По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтального раздела днем и до конца суток 24 декабря, ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются: мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица; усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в таких условиях высока вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, подтопления территорий, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

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