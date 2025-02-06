Крым завершил 2024 год с высоким освоением бюджета по госпрограмме

В 2024 году на реализацию госпрограммы было выделено 64,6 миллиарда рублей, а кассовый расход составил рекордные 99,95%, что стало самым высоким показателем за все время реализации программы.

В своем вступительном слове Алмаз Шаукатович отметил важность достижения аналогичных результатов в текущем году:

Необходимо обеспечить такое же высокое исполнение программы, как и в минувшем, приложить все усилия, чтобы добиться достойных результатов.

Замминистра также подчеркнул, что несмотря на достигнутые показатели, по итогам года наблюдается большой объем перераспределений.

Нам нужно выйти на плановое освоение средств. При формировании бюджета, который мы начнем разрабатывать в мае, необходимо в перспективе на 2026-2028 годы выйти на полное освоение, – добавил он.

Основная задача, по словам Хусаинова, заключается в своевременном обеспечении ввода новых объектов:

Для нас в отчетных документах важно показать кассовое исполнение, но для людей самое главное – это ощутить пользу от объектов, которыми они начнут вскоре пользоваться, получать качественные услуги.

Алмаз Шаукатович также отметил, что необходимо сосредоточиться как на освоении существующих объектов, так и на вводе новых.

Председатель Правительства Крыма в ходе совещания отметил, что все 42 запланированных объекта были успешно сданы в эксплуатацию в прошлом году.

Кассовое освоение бюджета составило рекордные 99,95%. Это впервые такое максимальное освоение, – заявил Гоцанюк, добавив, что главной задачей на текущий год является достижение 100% освоения.

Председатель Правительства также перечислил значимые объекты, введенные в эксплуатацию: «В 2024 году сданы в эксплуатацию ряд объектов социальной и инженерной инфраструктуры. В их числе три многоквартирных дома, девять детских садов, школа в селе Уютное Сакского района и набережная им. В. Терешковой, три канализационно-очистных сооружения, а также дорога протяженностью более 60 км «Евпатория-Мирный» и первый этап «Донское-Перевальное».

В этом году в рамках госпрограммы выделено 68,9 миллиарда рублей и планируется завершить 36 объектов.

В ходе совещания участники также обсудили проблемные вопросы, связанные с устранением факторов, сдерживающих реализацию мероприятий, минимизации и недопущения рисков в 2025 году.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым