Крым ждет жаркий конец августа, а в сентябре продолжится купальный сезон

фото: © РИА Новости . Константин Михальчевский

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:30 18.08.2025

Конец лета и весь сентябрь в Крыму обещают быть жаркими и засушливыми. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

До конца месяца в Крыму не будет ни капли дождя, погода миллион на миллион, ясная, и, соответственно, комфортная по температуре. В целом на два градуса теплее климатической нормы, – уточняет эксперт.

Характер погоды задался уже в прошедшие выходные – воздух прогрелся до 30–35 градусов при малооблачной и почти безветренной погоде. И такой температурный режим, по словам Тишковца, сохранится до конца лета.

Температура морской воды будет на уровне 25–26 градусов, что поспособствует продолжению курортного сезона.

Говоря о перспективах на сентябрь эксперт отметил, что бархатный сезон в Крыму наверняка состоится: и после окончания лета на полуострове ожидается ясная теплая погода, возможен небольшой дефицит осадков.

В сентябре могут быть дождики небольшие, но температурный режим будет соответствовать бархатному сезону. Ничто не помешает продолжению отдыха и купанию, – подчеркнул Тишковец.

Лето 2025 года в Крыму охарактеризовалось аномальной жарой – в пик сезона дневные показатели превышали +38 градусов, а в некоторых районах полуострова столбик термометра поднимался до +40. В РИА Новости Крым составили подборку простых правил, как пережить жару.

Узнайте больше:  Города Крыма - в топе популярных направлений для отдыха парами в августе

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 2 237

