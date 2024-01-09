Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Дороги Крыма | «Крымавтодор» бдит – в работе 90 единиц техники
актуально в республике
«втодор» бдит – в работе 90 единиц техники

«Крымавтодор» бдит – в работе 90 единиц техники

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 19:38 09.01.2024

С ночи все филиалы предприятия «Крымавтодор» работают в непрерывном режиме. Всю ночь дорожники боролись с последствиями выпадения осадков, проводили очистку и  противогололедную обработку. В работах было задействовано более 90 единиц техники.

«Крымавтодор» бдит – в работе 90 единиц техники

Сейчас также, в соответствии с погодными условиями проводят регламентные работы. Ангарский и Грушевский перевалы обслуживаются в штатном режиме.

Узнайте больше:  Власти Крыма подвели итоги дорожных работ на полуострове в 2023 году

«Крымавтодор» бдит – в работе 90 единиц техники

Плохая новость – ночью снова подморозит, ожидается до «минус» 6 С. Хорошая новость – завтра хоть и ожидается легкий морозец, но осадков в Крыму не ожидается. Впрочем, люди и техника ГУП РК «Крымавтодор» все равно остаются на дежурстве.

«Крымавтодор» бдит – в работе 90 единиц техники

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: дороги в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
дороги в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.