«Крымавтодор» бдит – в работе 90 единиц техники

С ночи все филиалы предприятия «Крымавтодор» работают в непрерывном режиме. Всю ночь дорожники боролись с последствиями выпадения осадков, проводили очистку и противогололедную обработку. В работах было задействовано более 90 единиц техники.

Сейчас также, в соответствии с погодными условиями проводят регламентные работы. Ангарский и Грушевский перевалы обслуживаются в штатном режиме.

Плохая новость – ночью снова подморозит, ожидается до «минус» 6 С. Хорошая новость – завтра хоть и ожидается легкий морозец, но осадков в Крыму не ожидается. Впрочем, люди и техника ГУП РК «Крымавтодор» все равно остаются на дежурстве.