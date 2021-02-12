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«Крымавтодор» переведен в режим повышенной готовности
Фото: минтранс РК

«Крымавтодор» переведен в режим повышенной готовности

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:20 12.02.2021

В связи с ухудшением погодных условий на территории Республики Крым все филиалы ГУП РК «Крымавтодор» переведены в режим повышенной готовности. Ведется постоянный мониторинг состояния условий для безопасного движения транспорта на Ангарском и Грушевском перевалах. Благодаря установленным метеостанциям ГУП РК «Крымавтодор» имеет информацию о реальной ситуации на перевалах. Об этом сообщили в республиканском министерстве транспорта.

Готовится к выезду специализированная техника для предварительной обработки жидкими противогололедными материалами на Ангарском и Грушевском перевалах. Со стороны Алушты также подготовлена техника к выезду, в том числе и для распределения жидких противогололедных материалов, ведется постоянный мониторинг ситуации, — говорится в сообщении.

Министерство транспорта РК призывает водителей воздержаться от использования личного автотранспорта.

Актуальный призыв — дороги-то скользкие. Подтверждение — видео Никиты Гавриленко из группы ВК Автопартнер Крым. Это — небольшой участок Евпаторийской трассы на самом въезде в Симферополь. Считаем количество ДТП.

 

«Крымавтодор» переведен в режим повышенной готовности

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