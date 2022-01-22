«Крымавтодор»: продолжаются работы по очистке крымских дорог от снега

В связи с обильным выпадением осадков в виде снега специалисты ГУП РК«Крымавтодор» продолжают работы по очистке и противогололедной обработке автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Дорожники продолжают следить за изменениями погоды и ведут постоянный мониторинг ситуации на дорогах. Работы по очистке и обработке дорог ведутся в круглосуточном режиме.

Со вчера израсходовано более 2000 тонн противогололедного материала. С 6 утра очищено 1132 км дорожного покрытия. Задействовано 105 человек и 48 единиц специализированной техники, — сообщили в «Крымавтодоре».

Ситуация по городам:

В Алуште, Ялте и на Ангарском перевале задействовано 13 КДМ (комбинированных дорожных машин), 3 трактора и 3 погрузчика; очищено 700 км дорожного покрытия.

В Бахчисарае задействованы 4 КДМ, 1 погрузчик. Очищено 48 км.

В Белогорске работают 5 КДМ, 1 погрузчик.

В Керчи задействованы 2 КДМ и 1 погрузчик, очищено 20 км дорожного покрытия.

В Саках работают 1 автогрейдер, 4 КДМ, 1 трактор и 1 погрузчик. Очищено 344 км дорожного полотна.

В Симферополе задействованы 8 КДМ и 2 погрузчика.

В Судаке и на Грушевском перевале работают 8 КДМ и 2 погрузчика.

Усилена работа по очистке и противогололедной обработке крымских дорог. ГУП РК «Крымавтодор» работает в круглосуточном режиме, — отметил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Министерство транспорта РК призывает водителей быть предельно внимательными при выборе скоростного режима, учитывать состояние дорожного полотна и соблюдать правила дорожного движения.

При обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах обращайтесь в диспетчерскую службу ГУП РК «Крымавтодор»: мобильный — 8 (978) 945-82-88 — круглосуточно, городской — 8 (3652) 692-534 — круглосуточно.

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