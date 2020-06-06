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«Крымавтодор» ремонтирует дорогу «Судак – Новый Свет» и съезды с Ялтинской объездной в Симферополь

«Крымавтодор» ремонтирует дорогу «Судак – Новый Свет» и съезды с Ялтинской объездной в Симферополь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:51 06.06.2020

ГУП РК «Крымавтодор» сообщает, что с 1 июня до 30 сентября на автомобильной дороге «Судак – Новый Свет» проводятся аварийные противокамнепадные мероприятия и оборка горных склонов.

Призываем водителей быть предельно внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Во время движения рекомендуется заблаговременно снижать скорость при подъезде к участкам, на которых производятся работы, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резкого торможения. Также просим автомобилистов не парковать свои авто на проезжей части в местах проведения работ, — сообщили в «Крымавтодоре».

«Крымавтодор» ремонтирует дорогу «Судак – Новый Свет» и съезды с Ялтинской объездной в Симферополь

Также в эти летние дни продолжаются ремонтные работы на автомобильных съездах, со стороны Ялтинской объездной, ведущие на Московскую трассу и улицу Киевскую в Симферополе.

«Крымавтодор» ремонтирует дорогу «Судак – Новый Свет» и съезды с Ялтинской объездной в Симферополь

На данных съездах, в связи с интенсивным дорожным движением, не только легкового, но крупногабаритного и большегрузного транспорта, образовалось большое количество деформаций дорожного покрытия и колейности, что приводит к дальнейшему разрушению дороги и затруднению движения. Дорожники проводят работы по фрезерованию и устройству верхнего слоя (укладка асфальтобетонной смеси), замене бордюрного камня и обустройство обочин, — отметили в ГУП РК «Крымавтодор».

«Крымавтодор» ремонтирует дорогу «Судак – Новый Свет» и съезды с Ялтинской объездной в Симферополь

Фото: ГУП РК «Крымавтодор».

«Крымавтодор» ремонтирует дорогу «Судак – Новый Свет» и съезды с Ялтинской объездной в Симферополь

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