«Крымавтодор» совместно с администрациями муниципалитетов готовит план по ремонту дворов школ и больниц

По большому счету, во дворах образовательных и медицинских учреждений требуется просто снять старый слой асфальта и уложить новый. План на следующий год должен в первую очередь включать школы и больницы, где наиболее острая ситуация с состоянием территории, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что территорию ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница № 7» необходимо привести в порядок уже в этом месяце. Средства на ремонтные работы в размере 2 млн рублей определены.

Сообщается также, что в соответствии с поручением Главы Республики Крым за счет бюджета республики были проведены работы по профилированию и отсыпке щебнем центральных и подъездных дорог в садоводческих товариществах.

По информации директора ГУП РК «Крымавтодор» Максима Демина, на сегодняшний день грейдировано 83 километра подъездных дорог в 161 СНТ двенадцати муниципалитетов и 262 км центральных дорог в 378 СНТ двадцати муниципалитетов.

Глава Крыма поручил руководителям местных филиалов «Крымавтодора» вместе с представителями администраций муниципальных образований в течение месяца определить перечень второстепенных улиц в пределах СНТ, которые также возможно привести в порядок.

Помимо этого, Сергей Аксёнов напомнил о необходимости отремонтировать в курортных селах проходы к морю со щебеночным покрытием, используя технологию покрытия битумной эмульсией. Объем работ на следующий год должен быть рассчитан и выверен также в течение месяца.

В дополнение Глава республики заострил внимание руководства ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» на состоянии мостовых переходов автомобильных дорог.

Как проинформировал начальник учреждения Николай Мокрицкий, к сегодняшнему дню ремонт проведен на 25 мостах. В 2025 году будет отремонтировано еще 4 перехода на автодороге Таврида – Джанкой – Красноперекопск. Сергей Аксёнов отметил необходимость привести в порядок и установить там, где требуется, мостовые ограждения. Соответствующие расчеты нужно провести в течение 30 дней.

Кроме того, Служба автомобильных дорог РК должна будет опубликовать информацию по запланированному ремонту автодорог на 2025 год в рамках национального проекта по поручению Президента Владимира Путина.

Отдельно Сергей Аксёнов поставил задачу перед Министерством транспорта Республики Крым в кратчайшие сроки отрегулировать расписание движения общественного транспорта, обозначив ее как первостепенную.

По словам Главы республики, обращения с жалобами на неудовлетворительную работу общественного транспорта поступают от граждан ежедневно.

Люди сообщают, что часто отменяются рейсы, автобусы не выходят на линии без объяснения причин. Наибольшее количество жалоб приходит из Симферопольского, Джанкойского, Сакского и Белогорского районов. Ситуацию нужно исправить максимально быстро, при этом уделив особое внимание соблюдению расписания в утренние и вечерние часы пик, – потребовал Глава Крыма.

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, также требует разрешения проблема нехватки водителей общественного транспорта. По мнению Главы республики, необходимо сформировать конкурентную среду и повысить престиж профессии, в первую очередь за счет достойной заработной платы.