Крымчан и севастопольцев разрешили принимать в пансионатах и санаториях, домах отдыха и отелях

С 15 июня предприятия санаторно-курортной сферы Крыма смогут принимать на отдых и оздоровление граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в Республике или Севастополе. Это следует из поправок к Указу Главы РК о режиме «повышенной готовности», опубликованных в понедельник на сайте республиканского Совмина.

Изменения касаются, в частности, подпункта «деятельность по предоставлению мест для временного проживания (в том числе детские лагеря, пансионаты, дома отдыха, палаточные лагеря, гостевые дома, базы отдыха, кемпинги, гостиницы, хостелы), за исключением предоставления мест для временного проживания граждан, находящихся в служебных командировках», которым ранее ограничивалась работа туристической отрасли.

Действие настоящего подпункта не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность пансионатов и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, — говорится в Указе.

Главный момент этого разрешения!

Ранее в планах властей было открытие санаториев и пансионатов с медицинской лицензией. Теперь принято решение открыть все пансионаты, дома отдыха и гостиницы. Правда, пока только для крымчан и севастопоьцев (при заселении будут смотреть прописку).

Если же две недели «начала сезона» пройдут без эксцессов (по коронавирусу, разумеется), то уже с 1 июля крымские санатории, дома отдыха, кемпинги и отели откроются и для туристов из других субъектов РФ.