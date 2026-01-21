Крымчан наградили по случаю Дня Республики Крым

Ровно 35 лет назад состоялся первый общекрымский референдум, в ходе которого большинство граждан выступили за свое желание быть с исторической Родиной. К сожалению, тогда это желание не было реализовано в полной мере, но результаты референдума определили наше будущее на годы вперед. Твердый характер, сильная воля и решительность помогли нам сохранить себя. В конечном итоге Крымская весна случилась в 2014-м именно потому, что все эти годы крымчане оставались верны мечте вернуться домой, в Россию. Все получилось благодаря нашему единству и консолидации, благодаря поддержке Президента и всех россиян, – сказал Глава Крыма.
Сергей Аксёнов выразил признательность крымчанам за труд и большой вклад в развитие республики.
Хочу сказать слова благодарности всем жителям республики, которые полностью отдаются работе, стремятся к новым победам и достижениям. Сделанное за 12 лет заслуживает глубокого уважения, Крым продолжает преображаться. Уверен, вот так, все вместе, мы преодолеем все преграды, – отметил Глава республики.
Затем Сергей Аксёнов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Крым: орден Почета, почетное звание «Заслуженный географ Российской Федерации», медали «За заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества», орден «За верность долгу», медали «За отличие в труде», Почетные грамоты Главы Республики Крым, Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
