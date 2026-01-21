Крымчан наградили по случаю Дня Республики Крым

Ровно 35 лет назад состоялся первый общекрымский референдум, в ходе которого большинство граждан выступили за свое желание быть с исторической Родиной. К сожалению, тогда это желание не было реализовано в полной мере, но результаты референдума определили наше будущее на годы вперед. Твердый характер, сильная воля и решительность помогли нам сохранить себя. В конечном итоге Крымская весна случилась в 2014-м именно потому, что все эти годы крымчане оставались верны мечте вернуться домой, в Россию. Все получилось благодаря нашему единству и консолидации, благодаря поддержке Президента и всех россиян, – сказал Глава Крыма.