Крымчан наградили по случаю Дня Республики Крым
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Крымчан наградили по случаю Дня Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 11:38 21.01.2026

Глава Республики Крым вручил работникам различных отраслей награды в рамках торжественной церемонии, посвященной Дню Республики Крым. Приветствуя присутствующих, Сергей Аксёнов подчеркнул, что 20 января 1991 года – знаковая для всех крымчан дата.

Ровно 35 лет назад состоялся первый общекрымский референдум, в ходе которого большинство граждан выступили за свое желание быть с исторической Родиной. К сожалению, тогда это желание не было реализовано в полной мере, но результаты референдума определили наше будущее на годы вперед. Твердый характер, сильная воля и решительность помогли нам сохранить себя. В конечном итоге Крымская весна случилась в 2014-м именно потому, что все эти годы крымчане оставались верны мечте вернуться домой, в Россию. Все получилось благодаря нашему единству и консолидации, благодаря поддержке Президента и всех россиян, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов выразил признательность крымчанам за труд и большой вклад в развитие республики.

Хочу сказать слова благодарности всем жителям республики, которые полностью отдаются работе, стремятся к новым победам и достижениям. Сделанное за 12 лет заслуживает глубокого уважения, Крым продолжает преображаться. Уверен, вот так, все вместе, мы преодолеем все преграды, – отметил Глава республики.

Затем Сергей Аксёнов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Крым: орден Почета, почетное звание «Заслуженный географ Российской Федерации», медали «За заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества», орден «За верность долгу», медали «За отличие в труде», Почетные грамоты Главы Республики Крым, Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

