Крымчан поздравили с Днем народного единства

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем народного единства.

4 ноября мы отмечаем один из главных государственных праздников – День народного единства. Эта дата связана со славными и трагическими событиями в истории нашего Отечества, со спасением России от Смуты, от катастрофы, на грани которой тогда стояла наша страна. Народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским изгнало из Москвы иностранных оккупантов и предателей. Это стало началом возрождения России, ее взлета и превращения в великую мировую державу.

Смута имела в первую очередь внутренние причины, главная из которых – отсутствие единства. Общество было разделено, люди утратили жизненные ориентиры, и этим воспользовались внешние силы, стремившиеся подчинить и уничтожить Россию.

Но народ, как это не раз бывало в нашей истории, объединился перед лицом общей беды. Основами народного единства стали любовь к Отечеству, сознание своего долга перед Родиной, опора на общие ценности. Именно эти качества всегда помогали нашему народу преодолевать смуты, побеждать могучих врагов, достигать колоссальных успехов в самых разных областях.

Именно эти качества помогли крымчанам вернуться домой в Россию. И сегодня они помогают нам строить новый Крым, прорывать блокады, достойно отвечать на новые угрозы и вызовы.

Поздравляю всех с праздником, желаю здоровья, процветания и новых успехов в трудах на благо нашей любимой Родины!

Поздравление Председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова с Днем народного единства.

Уважаемые крымчане! Поздравляю Вас с Днем народного единства!

Этот праздник стал для российских граждан одним из любимых и наиболее важных. Его смысл и высокое звучание близки каждому из нас, каждому патриоту России.

Единство народа крепнет, страна развивается, объединяется для решения стратегических задач укрепления мощи и благосостояния нашей Родины.

Крымчане не раз имели возможность убедиться, насколько эффективны взаимопомощь и взаимовыручка. Уверяю, что и мы всегда готовы прийти на помощь своим согражданам и соотечественникам из любого российского региона. Только так мы совместными усилиями обеспечим единство и процветание Великой России.

С праздником! С Днем народного единства!