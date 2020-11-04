Крымчан поздравили с Днем народного единства

Глава РК Сергей Аксёнов и спикер Госсовета Республики Владимир Константинов поздравили крымчан с Днем народного единства.
Это один из главных государственных праздников нашей страны. Его истоки восходят к славным и героическим событиям 1612 года, когда люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий сплотились перед лицом смертельной угрозы, которая нависла над нашим Отечеством.
Народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским изгнало из Москвы интервентов и предателей. Народ, объединенный общими целями, общими духовными и нравственными ценностями, искренней и беззаветной любовью к Родине, положил конец Смутному времени. Победа ополчения Минина и Пожарского ознаменовала начало пути России как великой мировой державы. Это пример на все времена и для всех поколений.
Именно единство всегда помогало нашему народу преодолевать тяжелые испытания, которых немало было в нашей истории, осваивать колоссальные пространства, совершать великие открытия, одерживать славные победы – боевые и трудовые.
Единство народов Крыма стало основой победы Крымской весны и нашего возвращения домой, в Россию. И сегодня единство и взаимопомощь помогают нам строить новый Крым и достойно отвечать на новые вызовы.
Будущее России и Крыма в руках каждого из нас. Быть едиными в любви к Родине, быть верными заветам предков – вот наш долг перед страной, перед историей, перед потомками. В этом главный стратегический ресурс успешного развития нашей страны и нашей республики, главный источник нашей силы и уверенности в завтрашнем дне. Желаю всем здоровья, мира, добра и процветания! С праздником! – говорится в поздравлении Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
Российская государственность имеет более, чем тысячелетнюю историю. Осознание этого факта помогает нам лучше представить себе масштабы подвига нашего народа и значение сегодняшнего дня. Именно народное единство на протяжении веков помогало нашим предкам побеждать мощных врагов и давать отпор многочисленным агрессорам.
Наше будущее в наших руках. Мы с вами — на передовом крае борьбы за него, поскольку являемся непосредственными участниками реализации масштабных проектов, успех каждого из которых укрепляет наше Отечество, становится вехой в борьбе за его процветание. Мы доказываем всему миру то, что для нас всегда было есть и будет очевидно: в 2014 году мы сделали единственно правильный, честный и справедливый выбор.
На нашем историческом референдуме мы только подтвердили непреклонную приверженность ему, политически и юридически его оформили. Вот почему День народного единства для нас — не просто выходной день, а в полном смысле праздник.
Мы знаем, что это такое, знаем цену народному единству и доказали, что готовы его отстаивать и защищать. А раз так, то наш успех в деле построения Крыма нашей мечты неизбежен.
Дорогие крымчане! Поздравляю вас с Днем народного единства! Желаю хорошего настроения, крепкого здоровья, упорства и энергии в достижении поставленных нами задач! – говорится в поздравлении спикера Государственного Совета Республики Крым Владимира Констнтинова.
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