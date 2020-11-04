Крымчан поздравили с Днем народного единства

Глава РК Сергей Аксёнов и спикер Госсовета Республики Владимир Константинов поздравили крымчан с Днем народного единства.

Это один из главных государственных праздников нашей страны. Его истоки восходят к славным и героическим событиям 1612 года, когда люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий сплотились перед лицом смертельной угрозы, которая нависла над нашим Отечеством.

Народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским изгнало из Москвы интервентов и предателей. Народ, объединенный общими целями, общими духовными и нравственными ценностями, искренней и беззаветной любовью к Родине, положил конец Смутному времени. Победа ополчения Минина и Пожарского ознаменовала начало пути России как великой мировой державы. Это пример на все времена и для всех поколений.

Именно единство всегда помогало нашему народу преодолевать тяжелые испытания, которых немало было в нашей истории, осваивать колоссальные пространства, совершать великие открытия, одерживать славные победы – боевые и трудовые.

Единство народов Крыма стало основой победы Крымской весны и нашего возвращения домой, в Россию. И сегодня единство и взаимопомощь помогают нам строить новый Крым и достойно отвечать на новые вызовы.

Будущее России и Крыма в руках каждого из нас. Быть едиными в любви к Родине, быть верными заветам предков – вот наш долг перед страной, перед историей, перед потомками. В этом главный стратегический ресурс успешного развития нашей страны и нашей республики, главный источник нашей силы и уверенности в завтрашнем дне. Желаю всем здоровья, мира, добра и процветания! С праздником! – говорится в поздравлении Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.