Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Крымчан поздравили с Днем народного единства

crimeapress_news

Крымчан поздравили с Днем народного единства

Крымчан поздравили с Днем народного единства

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:08 04.11.2020

Глава РК Сергей Аксёнов и спикер Госсовета Республики Владимир Константинов поздравили крымчан с Днем народного единства.

Это один из главных государственных праздников нашей страны. Его истоки восходят к славным и героическим событиям 1612 года, когда люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий сплотились перед лицом смертельной угрозы, которая нависла над нашим Отечеством.

Народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским изгнало из Москвы интервентов и предателей. Народ, объединенный общими целями, общими духовными и нравственными ценностями, искренней и беззаветной любовью к Родине, положил конец Смутному времени. Победа ополчения Минина и Пожарского ознаменовала начало пути России как великой мировой державы. Это пример на все времена и для всех поколений.

Именно единство всегда помогало нашему народу преодолевать тяжелые испытания, которых немало было в нашей истории, осваивать колоссальные пространства, совершать великие открытия, одерживать славные победы – боевые и трудовые.

Единство народов Крыма стало основой победы Крымской весны и нашего возвращения домой, в Россию. И сегодня единство и взаимопомощь помогают нам строить новый Крым и достойно отвечать на новые вызовы.

Будущее России и Крыма в руках каждого из нас. Быть едиными в любви к Родине, быть верными заветам предков – вот наш долг перед страной, перед историей, перед потомками. В этом главный стратегический ресурс успешного развития нашей страны и нашей республики, главный источник нашей силы и уверенности в завтрашнем дне. Желаю всем здоровья, мира, добра и процветания! С праздником! – говорится в поздравлении Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

Крымчан поздравили с Днем народного единства

Российская государственность имеет более, чем тысячелетнюю историю. Осознание этого факта помогает нам лучше представить себе масштабы подвига нашего народа и значение сегодняшнего дня. Именно народное единство на протяжении веков помогало нашим предкам побеждать мощных врагов и давать отпор многочисленным агрессорам.

Наше будущее в наших руках. Мы с вами — на передовом крае борьбы за него, поскольку являемся непосредственными участниками реализации масштабных проектов, успех каждого из которых укрепляет наше Отечество, становится вехой в борьбе за его процветание. Мы доказываем всему миру то, что для нас всегда было есть и будет очевидно: в 2014 году мы сделали единственно правильный, честный и справедливый выбор.

На нашем историческом референдуме мы только подтвердили непреклонную приверженность ему, политически и юридически его оформили. Вот почему День народного единства для нас — не просто выходной день, а в полном смысле праздник.

Мы знаем, что это такое, знаем цену народному единству и доказали, что готовы его отстаивать и защищать. А раз так, то наш успех в деле построения Крыма нашей мечты неизбежен.

Дорогие крымчане! Поздравляю вас с Днем народного единства! Желаю хорошего настроения, крепкого здоровья, упорства и энергии в достижении поставленных нами задач! – говорится в поздравлении спикера Государственного Совета Республики Крым Владимира Констнтинова.

Крымчан поздравили с Днем народного единства

Крымчан поздравили с Днем народного единства

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.