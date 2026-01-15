Прямо сейчас:
Крымчан предостерегают от поездок на Украину до конца СВО

15.01.2026

Заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым, член Общественной палаты России Владимир Резанов в разговоре с ТАСС предостерег крымчан от поездок на Украину до конца СВО.

Ранее в Минобразования Республики Крым сообщили, что директора ялтинской школы №14 Светлану Турлакову задержали в Киеве, женщина приезжала навестить больную мать. На Украине ей предъявлены обвинения по статье о коллаборационной деятельности, суд отправил ее под стражу на два месяца. Как сообщил уполномоченный по правам человека в республике Александр Штехбарт, подобные задержания крымчан на территории Украины происходят с 2014 года.

По словам Резанова, Украина, будучи одной из самых благополучных республик СССР, после его распада превратилась в «политического мародера». «В 2014 году Россия вместе с крымчанами восстановила историческую справедливость [и вернула Крым]», — продолжил он, добавив, что киевский режим до сих пор «не может с этим смириться». «Их кровожадность по отношению к крымчанам не знает границ, поэтому посещение <…> [Украины сейчас], в особенности для крымчан, смерти подобно. <…> Будем спокойно ездить в Киев, Одессу, Харьков после нашей победы», — сказал Резанов.

В свою очередь депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в беседе с ТАСС, комментируя решение суда в Киеве об аресте директора школы, напомнил, что Украина давно не является цивилизованной правовой страной, в которой суды стали судилищами, а нелегитимная власть по уши погрязла в коррупции. «Поэтому их изуверская реакция на приезд на Украину к больной родственнице россиянки из Крыма, в котором киевская хунта еще с 2014 года собралась камня на камне не оставить, вполне предсказуема», — подчеркнул он.

Депутат выразил уверенность, что МИД России задействует международные институты, чтобы заставить киевскую хунту вернуть захваченных гражданских лиц из России.

источник: РИА Новости Крым 

