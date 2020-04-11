Крымчан предупреждают: остерегайтесь мошенничеств с банковскими картами

В полиции Крыма подчёркивают: поскольку большинство крымчан находятся в режиме самоизоляции, зачастую самым востребованным способом оплаты остаются дистанционные покупки через интернет с помощью банковских карт, именно по этой причине актуален вопрос профилактики мошеннических действий с банковскими картами.

Безналичная оплата товаров и услуг уже давно зарекомендовала себя как удобный способ управления финансами и уверенно вошла в нашу повседневную жизнь. Деньги можно переводить в любое время, находясь в том числе и дома. В связи с этим граждане все активнее используют данный вид оплаты, зачастую теряя бдительность, что создает отличные условия для мошенничества, — говорят в пресс-службе МВД России в Крыму.

Подобные махинации, отмечают специалисты, подразумевают множество способов хищения денежных средств с банковских карт: взлом личного кабинета владельца карты, получение PIN-кода, данные узнают посредством SMS-сообщений, используют считывающие устройства, но одним из самых частых случаев являются телефонные звонки якобы из банка.

Злоумышленники звонят владельцу карты, представляясь сотрудником службы безопасности кредитно-финансового учреждения. Чаще всего они сообщают, что на банковском счёте происходит подозрительная активность и чтобы сохранить денежные средства, необходимо принять определенные меры. Мошенники предлагают перевести деньги на якобы резервные счета с помощью интернет-банкинга или банкомата. В ходе общения злоумышленники демонстрируют отличное знание финансовой терминологии и очень убедительно дают рекомендации, выполнив которые вы рискуете потерять деньги, хранящиеся на счете.