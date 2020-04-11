Крымчан предупреждают: остерегайтесь мошенничеств с банковскими картами

В полиции Крыма подчёркивают: поскольку большинство крымчан находятся в режиме самоизоляции, зачастую самым востребованным способом оплаты остаются дистанционные покупки через интернет с помощью банковских карт, именно по этой причине актуален вопрос профилактики мошеннических действий с банковскими картами.
Безналичная оплата товаров и услуг уже давно зарекомендовала себя как удобный способ управления финансами и уверенно вошла в нашу повседневную жизнь. Деньги можно переводить в любое время, находясь в том числе и дома. В связи с этим граждане все активнее используют данный вид оплаты, зачастую теряя бдительность, что создает отличные условия для мошенничества, — говорят в пресс-службе МВД России в Крыму.
Подобные махинации, отмечают специалисты, подразумевают множество способов хищения денежных средств с банковских карт: взлом личного кабинета владельца карты, получение PIN-кода, данные узнают посредством SMS-сообщений, используют считывающие устройства, но одним из самых частых случаев являются телефонные звонки якобы из банка.
Злоумышленники звонят владельцу карты, представляясь сотрудником службы безопасности кредитно-финансового учреждения. Чаще всего они сообщают, что на банковском счёте происходит подозрительная активность и чтобы сохранить денежные средства, необходимо принять определенные меры. Мошенники предлагают перевести деньги на якобы резервные счета с помощью интернет-банкинга или банкомата. В ходе общения злоумышленники демонстрируют отличное знание финансовой терминологии и очень убедительно дают рекомендации, выполнив которые вы рискуете потерять деньги, хранящиеся на счете.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, прежде чем на слово верить позвонившему, обратитесь в банк, который обслуживает вашу банковскую карту, чтобы убедиться, что с вашим счетом все в порядке. Если вы обнаружили пропажу банковской карточки, незамедлительно сообщите об этом в банк, клиентом которого являетесь, и заблокируйте ее. Обо всех случаях мошеннических действий или иных преступлений и правонарушений, жертвами которых вы стали, сообщайте по телефону 102 (020 с мобильного), — дают рекомендации в пресс-службе МВД России в Крыму.