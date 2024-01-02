Крымчан предупреждают: нетрезвые водители остаются под усиленным контролем Госавтоинспекции

Последние несколько лет аварийность с участием нетрезвых водителей снижается, эта тенденция сохранилась и в 2023 году. По данным статистики, за 11 месяцев прошлого года на дорогах страны на 9,9% сократилось количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения. Число погибших и раненых в таких ДТП человек сократилось на 16,5% и 9,7% соответственно.

Вместе с тем, профилактика аварийности с участием водителей в состоянии опьянения остается одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции. В этой работе самое активное участие принимают представители общественности. Во многих российских регионах гражданские активисты в праздничные и выходные дни добровольно выходят на патрулирование дорог, оперативно сообщая в Госавтоинспекцию о водителях, ведущих себя неадекватно.

В настоящее время почти три четверти всех сообщений о том, что за рулем может находиться нетрезвый водитель, поступает по экстренному номеру «102», через официальный сайт Госавтоинспекции, официальные аккаунты подразделений в социальных сетях, «телефоны доверия» и другим каналам коммуникации, что является показателем негативного отношения в обществе к нарушителям ПДД, особенно к пьяным за рулем.

Госавтоинспекция отмечает, что в новогодние праздники, как и в любое другое время, никаких послаблений и лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет.

Всем участникам дорожного движения также необходимо не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения.

Автоинспекторы по всей стране продолжат нести службу в усиленном режиме вплоть до окончания новогодних праздников. Подразделения, осуществляющие прием граждан, – регистрационные, экзаменационные, административной практики – в эти дни работают по специальному графику, с которым можно ознакомиться на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции.

источник: пресс-центр МВД России