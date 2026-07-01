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Крымчан предупредили о рисках заражения дирофиляриозом через укус комара
автор фото: Евгения ГУСЕВА, источник - Комсомольская правда Крым

Крымчан предупреждают о рисках заражения дирофиляриозом через укус комара

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:55 01.07.2026

Роспотребнадзор предупредил жителей Крыма о риске заражения дирофиляриозом. Это заболевание вызывают нематоды — круглые черви. Их переносчиками являются комары, которые передают личинки от больных животных к людям, сообщает Крымское информационное агентство.

Человек считается тупиковым хозяином для этих паразитов. Личинки редко вырастают до взрослых особей, но могут вызвать воспаления. Основные признаки заражения: подвижный подкожный узел или уплотнение, зуд, покраснение, отек и ощущение движения под кожей.

Для постановки диагноза используют клинический осмотр и сбор анамнеза, лабораторные методы, визуализацию: УЗИ, рентген, КТ — для локализации паразита, — объясняет главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Лейла Мохова.

Заболеваний можно избежать, если правильно защищаться от комаров, используя репелленты и нося закрытую одежду, особенно вечером и ночью, когда комары наиболее активны.

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При подозрительных симптомах (подкожные узлы, кашель, слабость) у человека или питомца нужно обратиться к врачу или ветеринару.

источник: Комсомольская правда Крым

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